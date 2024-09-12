記者潘慧中／綜合報導

林佩瑤出身自《超級星光大道2》，曾因擔任空服員獲封「最美空姐」，不時會和粉絲分享生活點滴。尤其是很多人好奇「為什麼離職後還可以使用員工票」一事，她10日也上傳影片解釋了。

▲林佩瑤解答離職5年還能用員工票的原因。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



林佩瑤解釋，這是前東家給服務超過10年的員工福利，「使用員工票可以空位搭乘」，這次前往雅加達正是使用這項福利，「每次順利上飛機都是抱著感恩的心。」

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▲林佩瑤一直都抱著感恩的心使用這項福利。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



事實上，林佩瑤先前總共在航空業待了13年，直到2019年、也就是即將滿37歲的那年，她決定辭職，慢慢修復以前因為時差、熬夜而搞壞的身體，摸索出新的一條路。

▲▼林佩瑤曾擔任空服員。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



林佩瑤曾坦言空服員是一份好工作，能到處旅行、薪水比外面高，而且頭銜非常好聽，「但，13年實在也夠久了。」離職後才發現，以前真的被保護得太好，就像溫室裡的花朵，但她不後悔離開，「感謝身邊所有家人朋友，總是鼓勵著我、對我信心滿滿，讓我相信自己一定能把擁有的能力發揮到最大值。」