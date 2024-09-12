Sandy產後「真實狀態現形」！友驚：為什麼像沒生過 尪悄送一禮物

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）月初順利產下女兒「蒔五」，喜獲眾人祝福。事隔數天，她在社群網站上傳產後的第一張自拍照，好友楊銘威看了忍不住驚呼：「為什麼生完看起來像沒生過 ！」

▲Sandy產後第一張自拍照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy隨興紮起丸子頭，雖然沒了平常在鏡頭前的華麗妝容，但依然不減氣質。她單穿深藍色服裝，手裡拿著一束花朵，看起來心情十分愉悅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy產前曝光的最後一張自拍照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露這束花其實是老公特地去買的，「王先生特別跑去我喜歡的花店買的。嚴格來說，是他拜託當天沒開店的老闆幫我抓的一束花。他跟老闆說：『我太太剛生孩子，我想買花給她』」，還剛好是她喜歡的黃色和綠色，「你看，多好，多巧。」

▲Sandy月初生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



而在11日公布金鐘獎入圍名單當天，好友方志友剛好去探望Sandy，雙方見面前一秒才得知自己入圍，「非常期待今年金鐘獎，開心入圍、榮幸主持、感恩世界、充滿歡樂。」

▲Sandy 11日和方志友碰面。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）