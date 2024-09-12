羅大佑Legacy TERA開唱揭心聲　爆曾退休4年「自己在萎縮」

記者許逸群／台北報導

Legacy TERA將於9月14日在台北流行音樂中心南基地開幕，開幕演唱會邀請到音樂教父羅大佑，將舉辦《羅大佑 Legacy 迎新同學會》演唱會。他今（12日）現身演出場地彩排，睽違4年重返台北演出的他，透露日前才從美國巡迴返台，本次將動員16位樂手，並以小巨蛋規格來製作。

▲▼羅大佑本周六將在Legacy TERA舉辦演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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演出場館最多能容納近2000人，正符合羅大佑對音樂的執念。他坦言抗拒大場館的演出，認為應該以適合音樂性質的場館作為選擇。他提到，「大場館就會比票房、比人多少，流量對音樂來講不是健康的事情。」他認為演奏才是歌曲最重要的一環，也希望這場演唱會「帶給觀眾回到人的感覺」。

▲羅大佑為本周六的演出作彩排。（圖／記者李毓康攝）

提到「二姐」江蕙將復出，現在70歲的羅大佑坦言自己也曾退休過。他透露，在50多歲時曾退休3、4年，過著木工的生活，「正好是父親過世的時間，慢慢覺得自己在萎縮狀態、無事可做。做木工又賣不出去，只給自己看，覺得人生乏味。」不過他也表示，退休議題永遠都是個人的選擇，沒有對與錯。

Legacy暨Taipei、Taichung、MAX、MINI後的第五座場館全新開幕，座落於北流南基地的「Legacy TERA」。15年前，Legacy在華山成立台灣第一個千人規模演唱場所Legacy Taipei，如今再度打造一個容納人數更多、最高硬體規格的Legacy TERA，期許跟羅大佑一樣用音樂締造永恆。