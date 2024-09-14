小孟老師／9月14日星座運勢　獅子相信自己！你就是最佳領導者

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：信任晚輩能力

感情：兩人快樂交往

財運：選擇定存方案

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：雙魚

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雙子座

工作：薪資微幅調整

感情：充滿戀愛氛圍

財運：清點畢生積蓄

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：魔羯

天秤座

工作：準備重要合約

感情：祈禱幸運發生

財運：開始突破重圍

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：拿到重要殊榮

感情：心情患得患失

財運：暫時觀望指數

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

金牛座



工作：放下心中期待

感情：兩人漸漸曖昧

財運：驚喜消息到來

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

處女座

工作：放鬆心情完成

感情：拒絕相親模式

財運：豐盛獲利到來

幸運色：橙色

貴人：金牛

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：重要會議舉行

感情：兩人甜蜜約會

財運：擺脫命運束縛

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天蠍座

工作：準備短期出差

感情：兩人一見如故

財運：分享愛給弱勢

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：雙子

雙魚座

工作：心中自有分寸

感情：溫柔對待伴侶

財運：拿出資深力量

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：好運即將降臨

感情：重視精神生活

財運：漸漸開始獲利

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：處女

獅子座

工作：帶領後輩前進

感情：準備驚喜禮物

財運：順利獲得利益

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：金牛

射手座

工作：拿到重要獎賞

感情：甘願為愛奉獻

財運：努力持續賺錢

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。