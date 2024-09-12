柯震東出道13年首度入圍金鐘！「獎可以沒有拿」爽快答應網友1事

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東出道13年，影壇成績不凡，且已經奪下台北電影節影帝，這次憑電視劇《不夠善良的我們》，首度入圍第59屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角，為其寫下新的里程碑。而他昨日（11）晚間發文：「獎可以沒有拿！但人氣要有！」

▲柯震東憑《不夠善良的我們》入圍金鐘59。（圖／翻攝自臉書／不夠善良的我們）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯震東在Threads發文：「欸！跟大家說！我入圍金鐘獎最佳男配角獎！獎可以沒有拿！但人氣要有！以下開放集氣。」而好友911春風留言「敢不敢拿」他笑回「我敢呀！我怕評審不給我而已」。有粉絲留言「寶寶加油，但我錢包丟了我可能更需要加油」，釣出他爽快回應「得獎幫妳買個新錢包」。

▲柯震東發文。（圖／翻攝自Threads）

而本屆金鐘迷你劇集最佳男配角，除了柯震東《不夠善良的我們》，還有巫建和《愛愛內含光》、李國毅《商魂》、黃迪揚《鹽水大飯店》、楊烈《八尺門的辯護人》，可說競爭激烈。柯震東發文開放粉絲集氣，短短不到12小時已經超過1.7萬，留言數超過400則，粉絲鼓勵「祝得獎」、「你早就是大家心中最佳男主角」、「你就拿啊」、「每次都看你很害羞 你就大膽的拿起來」、「入圍就是得獎（好官腔）」。還有粉絲敲碗挑戰金曲獎，「你要不要再出個歌然後入圍金曲，當個三金藝人」。