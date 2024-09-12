ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東出道13年首度入圍金鐘！「獎可以沒有拿」爽快答應網友1事

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東出道13年，影壇成績不凡，且已經奪下台北電影節影帝，這次憑電視劇《不夠善良的我們》，首度入圍第59屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角，為其寫下新的里程碑。而他昨日（11）晚間發文：「獎可以沒有拿！但人氣要有！」

▲▼柯震東《不夠善良的我們》入圍金鐘59。（圖／翻攝自臉書）

▲▼柯震東《不夠善良的我們》入圍金鐘59。（圖／翻攝自臉書）

▲柯震東憑《不夠善良的我們》入圍金鐘59。（圖／翻攝自臉書／不夠善良的我們）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯震東在Threads發文：「欸！跟大家說！我入圍金鐘獎最佳男配角獎！獎可以沒有拿！但人氣要有！以下開放集氣。」而好友911春風留言「敢不敢拿」他笑回「我敢呀！我怕評審不給我而已」。有粉絲留言「寶寶加油，但我錢包丟了我可能更需要加油」，釣出他爽快回應「得獎幫妳買個新錢包」。

▲▼柯震東《不夠善良的我們》入圍金鐘59。（圖／翻攝自臉書）

▲柯震東發文。（圖／翻攝自Threads）

而本屆金鐘迷你劇集最佳男配角，除了柯震東《不夠善良的我們》，還有巫建和《愛愛內含光》、李國毅《商魂》、黃迪揚《鹽水大飯店》、楊烈《八尺門的辯護人》，可說競爭激烈。柯震東發文開放粉絲集氣，短短不到12小時已經超過1.7萬，留言數超過400則，粉絲鼓勵「祝得獎」、「你早就是大家心中最佳男主角」、「你就拿啊」、「每次都看你很害羞 你就大膽的拿起來」、「入圍就是得獎（好官腔）」。還有粉絲敲碗挑戰金曲獎，「你要不要再出個歌然後入圍金曲，當個三金藝人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

爸媽在忙！4歲哥「1打2」　左右開弓安撫大哭雙胞胎

推薦閱讀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

泰勒絲表態支持賀錦麗！馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭撻伐：噁心

泰勒絲表態支持賀錦麗！馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭撻伐：噁心

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

擔心李珠珢來台！南韓球迷怨「台灣用錢搶我們啦啦隊」：拒喝珍奶

擔心李珠珢來台！南韓球迷怨「台灣用錢搶我們啦啦隊」：拒喝珍奶

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她

NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

周杰倫開唱在即…突收「劉德華親筆信」　內容曝光網讚翻：字超漂亮

周杰倫開唱在即…突收「劉德華親筆信」　內容曝光網讚翻：字超漂亮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

泰勒絲表態支持賀錦麗！馬斯克竟喊「讓妳有小孩」遭撻伐：噁心

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！男女交纏被拍　登熱搜掀戰

擔心李珠珢來台！南韓球迷怨「台灣用錢搶我們啦啦隊」：拒喝珍奶

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

NewJeans Hanni遭霸凌！「遇HYBE其他團」打招呼　經紀人竟回：別理她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯震東

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭名媛版大S控精神暴力！前夫怒列拋家4罪狀「拿家用錢做縮陰道手術」
  2. 蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到
  3. 曾在韓出道！3年約遭疫情打亂　16歲李翔維再戰《原子少年2》
  4. 小孟老師／9月12日星座運勢　魔羯夢想成真
  5. 林哲熹演4夯劇仍成金鐘遺珠！　難過吐172字「還是蠻失落」
  6. NewJeans卯起來！Hanni「不會盲目服從Hybe」　Hyein：新代表出張嘴
  7. 柯震東出道13年首度入圍金鐘！「獎可以沒有拿」爽快答應網友1事
  8. 網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我
  9. 周杰倫開唱在即…突收「劉德華親筆信」　內容曝光網讚翻：字超漂亮
  10. 快訊／火星人微博喊「謝謝中國台灣」　IG感謝文拔掉中華民國國旗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366