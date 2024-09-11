恐怖片票房開紅盤！卻遭影評痛批「零分」　導演怒嗆：別自以為專家

記者蕭采薇／台北報導

以泰國南方祭祀儀式「瑪諾拉」為電影主題的恐怖片《惡業》，年初於泰國上映後，蟬聯三週票房冠軍，獲得將近7000萬的票房佳績。不料電影卻在泰國遭到部分影評強烈抨擊，甚至有一位擁有超過10萬人的電影評論網站在自己的臉書上給出零分，貼文一出也引來導演親自回應。

▲《惡業》年初於泰國上映後，蟬聯三週票房冠軍。（圖／仲業文創提供）



此電影評論網站在貼文中表示：「這部電影總是讓我感到驚訝，但並不是因為鬼的緣故。第一個令我驚訝的是選角，父母和孩子的組合毫無化學反應。第二點，這樣的品質竟然是一部能在電影院上映的電影嗎？第三點，這部電影竟然賺到了將近七千萬的票房？這難道就是所謂的品味嗎？或許這就是泰國人的品味吧。這部恐怖片瘋狂地加入鬼魂元素，好像害怕別人不知道它是一部恐怖片一樣。總結，電影看完後，最厲害的不是導演，不是演員，不是剪輯師，而是我，因為我竟然能忍著看完。」

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▲《惡業》以泰國南方祭祀儀式「瑪諾拉」為主題。（圖／仲業文創提供）

隨後，導演也發表了自己的看法，他透過個人 Facebook 頁面發文表示：「其實我本來也不太想給這個頁面太多關注，但作為導演，我還是想說點什麼。拍電影是為了讓觀眾開心，結果大多數人都喜歡這部電影，票房才會高。」

他接著說：「而你不喜歡，那是你的偏好和品味問題。但你是不是覺得自己是宇宙的中心，我拍電影還得問你喜不喜歡？我真不明白，有必要批評得這麼過分嗎？好像自己是觀影專家一樣。我建議你自己去拍一部電影吧，這樣也會有人來罵你。無論如何，還是謝謝你來關注。但如果你不來看，也不來管我的電影，那就更謝謝了。（別自以為專家） 」

▲《惡業》導演槓上影評。（圖／仲業文創提供）

《惡業》蟬聯泰國三週票房冠軍，由泰國全民偶像西瓦柯嘉林（Cee）及美聲歌姬拉差諾素萬那吉（Jenny）主演，故事講述一對夫妻，丈夫身為傳統信仰之家的兒子，為求生子私自與神靈提出交換條件，還願不成慘遭鬼神詛咒。《惡業》將於9月20日全台上映。