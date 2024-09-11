金鐘最大贏家《八尺門》！李銘順6度入圍「又在打球」第一反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，《八尺門的辯護人》入圍16項大獎，幾位主演也做出回應。

▲《八尺門的辯護人》成本屆金鐘入圍最大贏家。（圖／八大提供）

金鐘獎常客李銘順這次以《八尺門的辯護人》中的公設辯護人佟寶駒6度入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，他接到喜訊的時候剛好在打高爾夫球，直呼「太開心了，今天剛好命運的安排，我又在球場打球，因爲今天有慈善球賽，冥冥中注定每次打球都會收到好消息，謝謝大家，謝謝謝謝，期待期待。而且很開心八尺門16項入圍，因爲這部戲真的拍的太棒了，導演太厲害了，所以應該應該要入圍的，恭喜他們，恭喜他們。並且跟銘忠一起入圍，這是蠻特別的一個經驗，太開心了。另外我的好朋友說柯叔元及奚岳隆也都入圍了，今年的金鐘獎太熱鬧了，迫不及待的和大家在現場見。」

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▲《八尺門的辯護人》李銘順入圍迷你劇集男主角獎。（圖／翻攝自Facebook／八尺門的辯護人）

而在《八尺門的辯護人》中飾演外籍看護莉娜的雷嘉汭，入圍了迷你劇集（電視電影）女主角獎，更是開心到尖叫「謝謝金鐘獎的評審，謝謝唐福睿導演願意把莉娜這個角色給我詮釋，謝謝所有在《八尺門的辯護人》中一起工作的夥伴，真的太感謝！然後我會繼續加油，無止境激動及感謝！」

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭入圍迷你劇集最佳女主角。（圖／翻攝自IG）

此外，入圍最佳新人獎的張耀則說道「很榮幸第一部作品就遇到這麼專業的 團隊，謝謝導演、謝謝《八尺門的辯護人》的大家，也謝謝金鐘獎的肯定！」目前該劇在Hami限時免費看。

▲《八尺門的辯護人》張耀入圍最佳新人。（圖／八大提供）