八點檔女星遭嫌演技爛！　林萱瑜直球反擊酸民：你真的好勤勞

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜近年出演過《炮仔聲》、《天之驕女》、《天道》等八點檔，進而打響知名度，最近更參與《願望》的演出，不過卻有酸民認為她的演技沒有進步，因此到她的貼文底下留言批評。為此，林萱瑜除了在社群發文直球反擊之外，同時也直言：「特地辦新帳號來寫一堆話，真的好勤勞。」

▲林萱瑜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

透過林萱瑜公開的截圖可見到，有名網友留言吐槽她的演技，認為她無論是在八點檔還是大愛劇中的表現，都只有一個表情，直指她演技爛到不行，建議她去上表演課提升實力，甚至質疑電視台為何繼續讓她出演，擔心觀眾未來會因此審美疲勞，認為林萱瑜長期沒有進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林萱瑜被酸民罵演技爛。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

為此，林萱瑜以幽默的語氣回應對方：「一直特地辦新帳號來寫一堆話，你不辛苦嗎？真的好勤勞。」同時也在文中好奇問網友：「到底為什麼他這麼勤勞？」對於對方狂辦帳號來吐槽的行為感到不解。貼文曝光後，立即掀起討論，許多網友紛紛表示，「可能他喜歡妳吧」、「代表他有在追你演的戲與角色」、「果然黑粉也是粉，妳的戲他都看了」，認為該酸民就是「愛看又愛嫌」。