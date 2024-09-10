《聽海湧》南下開展！　吳翰林看「領事太太遺物」連俞涵喊話了

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「突破臺劇天花板」的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，劇終後網路討論持續維持在巔峰，首播22天後登上Hami Video 2024年戲劇冠軍，也是2024年公視+最多觀眾付費收看的戲劇影集，甚至不少人發現家中其實也有長輩曾隨日軍參與二戰。

▲《聽海湧》播出後受到網友喜愛。（圖／公視提供）

《聽海湧》今（10）日在國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）推出「《聽海湧》與它的時代：二戰下的臺籍戰俘監視員」特展，展覽採雙線進行，不但展出劇集拍攝相關資料及道具，同時臺史博也呼應提供了故事下的真實歷史背景及館藏展品，盼能讓更多人深刻理解這段歷史。

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▲《聽海湧》到臺史博開展。（圖／臺史博提供）

主演吳翰林、黃冠智和朱宥丞都很興奮能再度看見拍攝時的服裝與道具，吳翰林親自逛展更是回憶湧現，說道「現場有領事太太被沒收的小冊子，再次遇見那個一直握在我手上的道具，感覺很奇妙。期待大家透過臺史博的策展更認識『新海三兄弟』所生活的時代。」

▲《聽海湧》到臺史博開展。（圖／臺史博提供）



展覽開幕當天，《聽海湧》出品人、公廣集團董事長胡元輝，聯合出品高雄人、三餘創投，以及導演兼製作人孫介珩、製作人林佳儒與湯昇榮、飾演「新海三兄弟」的演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞等人到場共襄盛舉，同時由歌手朱約信演唱其為《聽海湧》全新創作的歌曲，透過特展提供了追劇粉絲，從戲劇延伸至一窺現實歷史脈絡的機會。

▲《聽海湧》到臺史博開展。（圖／臺史博提供）

進入展場後，吳翰林相當感動「《聽海湧》播完之後還能夠再與臺史博合作展覽，邀請對《聽海湧》這段歷史好奇的觀眾可以一起走進臺史博，這真的是很有意義與難得的事情。」黃冠智則希望透過這個展覽讓更多人再次回味《聽海湧》。

▲《聽海湧》播出後受到網友喜愛。（圖／公視提供）



《聽海湧》播出後，許多劇迷都對吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演的臺籍戰俘監視員遭遇感到心疼。黃冠智表示「看到展出的牛奶糖道具印象深刻，牛奶糖在劇中是我們兄弟的調和劑，更是因為我們試鏡就是用這場和牛奶糖有關的戲。期待來參與特展的朋友，能更了解當時臺籍戰俘監視員的難處，也能擁抱臺灣的這段歷史。」朱宥丞也相信，劇迷們能透過現場展示的服裝道具，讓戲劇更加真實生動地浮現在觀眾眼前，也能拉近與大家的距離，讓更多人關注《聽海湧》。

▲《聽海湧》播出後受到網友喜愛。（圖／公視提供）



演員施名帥、周厚安和連俞涵雖然未能到場，但也對於臺史博特展充滿期待，施名帥感性說「這是一段值得被記得的歷史，它帶來的討論應該是多元的，停下腳步來看看這個故事，希望能帶來一些良善。」周厚安則是希望與觀眾更靠近「很期待讓觀眾能夠進入演員的世界。角色穿上的服裝、攜帶的道具，都是他們與他們世界的一部分。這個世界其實是幻想的，但因為這一部戲我們都去了一趟，希望可以讓你們有再靠更近一點的感覺。」連俞涵隔空喊話粉絲快來看展「看完戲之後一起到臺灣歷史博物館，再用自己的體感，與我們的歷史，好好擁抱，再好好前進。」

▲《聽海湧》播出後受到網友喜愛。（圖／公視提供）



國立臺灣歷史博物館館長張隆志表示，臺史博作為一座大家的博物館，在展覽及教育活動外，近年來也努力提供文物典藏及研究成果作為時代劇及影視創作素材。《聽海湧》劇集是近年來台灣史繼《斯卡羅》、《茶金》之後的重要時代劇作品。臺史博很高興能和公視及製作團隊合作策劃此次特展。帶領大家穿越時空回到二戰的歷史現場，感受反思台灣人在戰爭情境的複雜心路歷程。期待大家來成為自己的歷史學家，彼此對話同理和思考，共同營造更美好的未來。

▲《聽海湧》播出後受到網友喜愛。（圖／公視提供）



展覽分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員：奔赴戰場的臺灣人」及「終戰與審判」3個單元，建立觀眾對二戰時期下的日本殖民地臺灣及臺灣人被動員的背景。展覽也說明當時赴海外戰場的臺灣人，許多是以軍夫、軍屬等非軍人的身分，在戰地勞動或協助戰俘管理等概況，及戰爭結束後迎來了不同的命運，有的被迫加入國軍，捲入國共內戰，有的則是在無人聞問的情況下設法回到臺灣，有的則如戰俘監視員這般，因為被指控虐待戰俘而遭受盟軍的軍事審判。回家成為這些臺灣人的共同期望。