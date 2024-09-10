記者吳睿慈／台北報導

91歲「鑽石歌王」林沖日前因腿沒力倒下，造成額頭與鼻樑受傷。沒想到，他10日又傳出上週四在家整理行李時摔傷骨裂，所幸手術很成功，經紀人向《ETtoday》報平安，他目前已經可以坐起來、慢慢行走，只是後續需要復健，恐怕要3個月到半年才能復工。

▲林沖進手術房前報平安。（圖／經紀人提供）



林沖原定在10日飛往日本工作，熟料上週四在家整理行李時摔傷骨裂，醫生判斷他的傷勢恐怕不像年輕人般好恢復，決定動刀處理，經紀人透露「這次手術很成功不到2小時就完成，醫護人員都覺得神奇，說通常91歲術後基本都要先進ICU（術前已被告知預備進ICU），但我們直接回原病房，意識也很清楚。」雖然右大腿留下長達15公分的傷疤，但他樂觀面對。

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▲林沖手術後人很清醒。（圖／經紀人提供）



經紀人透露，一行人共7位工作人員原訂飛往日本拜訪寶塚等，日本機票住宿緊急取消。上週六安排手術開刀後，他目前仍在醫院治療，10日已經可以坐起來走動，預計週四或週五出院，只是後續需要復健，恐怕要3個月到半年才能復工。

▲林沖在病床上不忘保養。（圖／經紀人提供）



▲林沖今日已經可以坐起來。（圖／經紀人提供）



林沖特地透過經紀人傳來坐在床邊報平安的近況照，而他近幾日躺在床上也非常敬業，堅持要保養，感謝歌迷朋友的關心，會盡快恢復健康。