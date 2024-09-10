〈在加納共和國離婚〉原唱要來台灣！菲道爾12月開唱　售票資訊公開

記者吳睿慈／台北報導

馬來西亞創作歌手菲道爾有著華語、英文、馬來語，三語創作的堅強實力，接連推出〈阿拉斯加海灣〉、〈在加納共和國離婚〉以及與台灣創作型歌手陳華合作的〈月亮失約了〉等熱門歌曲，讓他迅速在樂壇嶄露頭角。他10日宣布即將來台開唱，12月18日將在Zepp New Taipei舉辦《能遇見，就很不錯了。》，門票11日開賣。

▲菲道爾即將於12月來開唱。（圖／全球音樂提供）



菲道爾20歲失戀時寫下情歌〈阿拉斯加海灣〉，推出後立即爆紅，在抖音翻唱總點閱率更是高達8億，數字相當驚人。繼〈阿拉斯加海灣〉後，他在短短的2年內發表〈友誼長存〉、〈能遇見，就很不錯了〉等膾炙人口的歌曲，2023年又以一首〈在加納共和國離婚〉再創巔峰，歌詞刻畫的無奈與遺憾，掀起全民翻唱熱潮，巡演更是瞬間秒殺，一票難求。

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▲〈在加納共和國離婚〉是由創作歌手菲道爾所做，這首歌近來在台超紅。（圖／翻攝自菲道爾YouTube）



菲道爾的歌不僅在Youtube Music以及Spotify等串流平台連續登上熱門歌曲，〈在加納共和國離婚〉目前在YT點閱更創下2328萬的驚人數字，他更破天荒在馬來西亞電台的全球十大金曲排行榜中，狂掃5首歌的席位，首首神曲皆創下破億流量。

《能遇見，就很不錯了。》2024亞洲巡迴演唱會台北站將於12月18日在Zepp New Taipei盛大舉辦。門票於11日中午10時起在biztmgptix進行優先售票，緊接著12日中午12時開始在KKTIX與biztmgptix全面啟售，票價為3200元、3000元及2800元。