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快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa於8月剛結束在林口體育館連續3天的專場演出，時間才剛過去1個月，主辦單位「SHOW Office」10日突然宣佈她們即將再度訪台，且這次與NMIXX、AKMU（樂童音樂家）同場尬拼盤，日期訂於10月19日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋），粉絲驚呼「出大事了」、「這麼突然」、「這陣容太扯了」。

▲▼ 快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事（圖／翻攝自SHOW Office臉書）

▲aespa於10月19日桃園參加拼盤演出。（圖／翻攝自SHOW Office臉書）

「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」即將於10月19日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦，主辦一次邀到3組超強卡司，分別是aespa、NMIXX、AKMU（樂童音樂家），消息一出馬上引起暴動。

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Aespa剛在8月於林口體育館連續3天與粉絲同歡，歌迷還沈浸在演唱會歡樂氣氛之中，她們在短短1個月宣布再度訪台，這次雖是以拼盤模式與觀眾見面，同樣引起熱烈迴響。NMIXX於5月在TICC舉辦見面會，同樣在不到4個月內的時間登寶島，令大批歌迷感到很意外。

▲▼ 快訊／aespa又要來台灣！10月攜NMIXX、AKMU開唱　台粉暴動：出大事（圖／翻攝自SHOW Office臉書）

▲▼ 快訊／aespa、NMIXX、AKMU於10月19日桃園辦拼盤。（圖／翻攝自SHOW Office臉書）

▲NMIXX、AKMU於10月19日桃園辦拼盤。（圖／翻攝自SHOW Office臉書）

最後，「美聲團體」AKMU（樂童音樂家）由親兄妹李燦赫及李秀賢組成，兩人才華洋溢，每次創作的歌曲必受到歌迷喜愛，相愛相殺的爆笑互動也看得觀眾很開心，他們已經許久沒來到台灣開唱，拼盤陣容出現兩人的名字，令粉絲驚喜萬分。演唱會相關訊息請洽SHOW Office。

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