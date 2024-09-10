《火神》導演飛釜山取景…過程被狂讚　曾敬驊曬黑「差點認不出」

記者黃庠棻／台北報導

兒少安置及兒少犯罪議題電影《火宅之犬》為《火神的眼淚》編導蔡銀娟和監製李志薔最新作品，這次更加入電影《小藍》的編導李怡芳作為《火宅之犬》的監製，卡司由范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧主演。近日台灣場景正式殺青，導演蔡銀娟更帶曾敬驊飛韓國釜山取景拍攝完美殺青。

▲《火宅之犬》由范少勳、曾敬驊、丁寧主演。（圖／冬候鳥電影提供）

蔡銀娟導演繼職人劇《火神的眼淚》之後，與大家一起找尋「惡為何會循環不斷？善又該如何介入這個循環？」范少勳和丁寧在《火宅之犬》的社工造型首度曝光，丁寧表示自己不斷在學習如何「面無表情、心無波瀾」。

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丁寧認為是安置機構（育幼院）裡的社工，對許多驚人的大小事都不會大驚小怪，說道「因為他們見多了，也習慣了，就算我心裡對於這些事件有多麼不能容忍、不敢苟同，但許多育幼院的社工們就是一肩扛起、獨自面對，非常心疼。」對於殺青後的感想，范少勳表示「希望能讓社工職場環境更完善。」丁寧則認為「其實只是希望能透過一部電影，讓觀眾能開始願意聆聽、理解這個職業，還有這個兒少安置的環境下成長的人，那我們就非常圓滿了。」

▲《火宅之犬》由范少勳、曾敬驊、丁寧主演。（圖／冬候鳥電影提供）

范少勳詮釋一名安置機構裡的社工，有時還需要去代班生輔員的工作，經歷過第一視角蹲點田調後的他表示「家園裡的每個角色都在各自的困境中碰撞，不只是院童需要堅強，社工也需要強大的心理素質去完成各種大大小小的工作和小朋友的突發狀況，在蹲點家園的時候，那邊的社工跟生輔員都非常忙碌，有時孩子們衝突、生病、打架，他們就要花很多的時間來好好處理。」

▲范少勳在《火宅之犬》飾演社工。（圖／冬候鳥電影提供）

對此，范少勳進一步表示「透過這次的拍攝，將家園和社工的故事呈現在大螢幕上，讓社會多了一個視角去理解他們，希望讓台灣的社會福利制度能更完善、安置機構的制度與環境也更理想、讓機構裡的孩子能好好地被照顧跟長大。」

▲曾敬驊為了《火宅之犬》曬超黑。（圖／冬候鳥電影提供）

而曾敬驊為呈現一名在大太陽下務農的少年，特地助曬讓皮膚整體都黑得均勻，黝黑造型曝光也讓觀眾非常期待新的角色，曾敬驊對於這次嘗試的角色和演員組合，表示非常開心「這次幾乎都是第一次合作的團隊和演員，很新鮮，蔡導演是一個完全知道自己想要什麼畫面和感覺的導演，所以在拍攝時都會有很多細節的討論，是以前沒有過的經驗。」

▲曾敬驊為了《火宅之犬》曬超黑。（圖／冬候鳥電影提供）

首次在韓國釜山拍攝電影，曾敬驊表示「在釜山的拍攝一切順利，我們這幾天拍攝的天氣很好，韓國協拍團隊也幫助我們大家許多，很開心可以認識這些拍片好夥伴，希望下次可以再來。」導演蔡銀娟更表示「曾敬驊在釜山拍片時，還送大家探班飲料，大家超驚喜！那天韓國團隊陸續來喝探班飲料時，還一起歡呼『曾敬驊！曾敬驊！曾敬驊！』他還有點害羞。」

▲《火宅之犬》飛到釜山取景。（圖／冬候鳥電影提供）

蔡銀娟導演對於此次赴韓國釜山拍攝感到相當開心，還透露由於釜山機場旁邊是軍機場，所以，過去有很長一段時間，釜山機場是不讓劇組進去拍攝。今年終於開放後劇組也請釜山的製片團隊申請了，不料後來韓國社會發生一些具有爭議的新聞跟事件，使得機場對於讓劇組去拍攝有了很更多顧慮，增加許多限制，甚至差一點就無法拍攝。

▲《火宅之犬》飛到釜山取景。（圖／冬候鳥電影提供）

所幸，釜山製片團隊並沒有因此放棄，反而花很多時間跟心力去向機場溝通協調，才終於保住了《火宅之犬》的機場拍攝許可。導演蔡銀娟表示「這過程十分艱辛，我們非常感謝！最讓我驚喜的是，殺青後聽到釜山的製片團隊說，我們在釜山機場拍攝時，完全沒有引起任何旅客的抱怨與客訴，這是釜山機場開放拍攝以來沒發生過的事，所以他們也很開心，很欣賞我們團隊的紀律。我聽了非常高興，因為我知道要去釜山機場拍攝有多難。這次我們劇組的表現，讓釜山機場及釜山劇組十分肯定，我實在好開心。」

▲《火宅之犬》順利殺青。（圖／冬候鳥電影提供）

對於電影《火宅之犬》殺青，導演蔡銀娟表示「其實《火宅之犬》的拍攝與製片有很多很多挑戰，我知道台韓兩邊的團隊夥伴是多麼辛苦。有許多夥伴每天都睡很少，因為有太多細節要溝通協調與處理，但這次的釜山拍攝卻充滿許多美好的回憶，這都要感謝兩方劇組的專業與認真！八月底在台灣辦殺青酒時，總感覺好像只是殺青了一半，這次在釜山殺青後，不知為何我有一種依依不捨的感覺。這次，真的要跟所有劇組夥伴們道別了，希望以後大家很快能有機會再一起工作！」

兒少安置及兒少犯罪議題電影《火宅之犬》由蔡銀娟編劇及執導、李志薔及李怡芳監製，找來范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧主演，並網羅林暉閔、李夢苡樺、陳俞諺、蘇韋華、睦媄等眾多優秀年輕演員一同演出。劇情探討有關兒童少年高風險家庭、社工、安置機構（育幼院）、社福體系及社福制度議題。

導演蔡銀娟也解釋「火宅」一詞來源於《法華經》：「三界無安，猶如火宅。」原經文意旨整個世界就像燃燒不息的房子，而電影《火宅之犬》引用其來暗喻這群限於困境中的人們，無論是孩子還是社工，都彷彿住在著火的房子裡那般煎熬，而有一些孩子甚至就像沒有家人疼愛的流浪犬一般，故片名為《火宅之犬》。

故事敘述由一樁殺狗疑案，開啟了幸福兒少家園的序章。滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。16歲時離開兒少家園（育幼院）的YANG（曾敬驊飾），則面臨生存的困境以及詐騙工作的誘惑。故事將由三個視角帶領觀眾走進惡的循環。電影《火宅之犬》已於近期殺青，預計將於2025年上映。