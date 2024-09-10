記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員鄭乾柱曾出演《意外發現的一天》裡的角色李道華，討喜又自然的演技受到觀眾喜愛，因而打開高知名度。只是他近來被發現與小8歲的網紅SEOYEON走得很近，兩人先後被發現穿情侶裝，然後又同遊同個旅遊地，引起網友驚呼，戀愛緋聞傳得滿天飛，鄭乾柱所屬經紀公司Saram娛樂則緊急斬桃花，強調兩人只是好朋友。

▲鄭乾柱被爆與上小8歲網紅SEOYEON互動太曖昧，兩人還穿情侶裝。（圖／翻攝自鄭乾柱、SEOYEON IG）



鄭乾柱近日被發現與網紅SEOYEON的貼文內容高度相似，他8月初在IG貼出於戶外遊玩並吃雞湯美食的認證照，巧的是，SEOYEON也在同時間PO出幾乎一樣的背景與內文。

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▲鄭乾柱在IG貼出雞湯，SEOYEON隨後也更新同款照片，但公司斬桃花表示「只是朋友」。（圖／翻攝自鄭乾柱、SEOYEON IG）



不僅如此，他與女方還穿著顏色相同、款式相同的帽T，兩人疑似透過IG傳情的緋聞很快就傳開，由於文章相似度太高，大批粉絲都認為他們戀愛ing。

緋聞傳得滿天飛，還有粉絲在鄭乾柱IG留言「你是跟誰去吃雞湯的」、「誰幫你拍的照片」，對此，鄭乾柱所屬經紀公司Saram娛樂9日緊急出面，強調「鄭乾柱和SEOYEON只是好朋友關係」，否認了網路上的戀愛消息，快刀斬桃花。

