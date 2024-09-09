小蠻3歲兒「感應良」金句逗樂爸媽！　她被萌翻笑到流淚：可愛爆擊

記者王靖淳／綜合報導

女星小蠻（王承嫣）2020年和藝人邵翔結婚，隔年生下兒子「至尊寶」，平時會在社群記錄親子日常的她，今（9）日發文分享兒子的語言表達能力極度到位，一段對話不僅笑翻全家，更她和老公直呼被可愛爆擊。

▲小蠻會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Facebook／小蠻王承嫣）



小蠻表示，兒子的語言表達能力相當出色，不只邏輯清晰，還能恰到好處地使用詞彙來形容事情，這讓她和老公邵翔都相當驚喜。她分享，兒子有許多會發聲的玩具車，因為沒電、進水或摔到等原因，導致經常出現無法正常發聲的狀況，家中時常需要一起動手解決問題。

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小蠻透露，兒子今天在拿起剛換完電池的玩具車按下按鈕，發出的聲音卻不太正常，便隨口說了一句：「這台車感應不良！」之後，他再拿起另一台玩具車按下按鈕，音樂聲變得十分洪亮，兒子立刻大聲宣布：「感應良！」這段對話讓小蠻笑到流淚，還特地要兒子再大聲跟爸爸邵翔說一次：「爸爸！感應良！」

▲小蠻和邵翔結婚3年。（圖／翻攝自Facebook／小蠻王承嫣）

為此，邵翔當下已經在遠處聽到，於是開心地錄下兒子的可愛時刻，隨後夫妻倆與兒子一起笑成一團，並稱讚他對玩具車的「感應良」形容非常到位。貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示、「可愛」、「唸出來才知道笑點」，就連好友Apple（黃暐婷）都笑回：「這麼小就已經懂諧音梗了。」