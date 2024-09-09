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《好搭檔》家暴殺妻是真的！真實加害者更可惡　郭時暘IG求饒道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《好搭檔》由張娜拉主演，她飾演王牌離婚律師，經手劈腿、家暴、詐騙等血淋淋的社會案件。最新一集裡，演員郭時暘飾演財閥家暴男，兇狠逼真的演技成為熱門討論話題，事實上，最新劇情與2022年的律師殺妻案很相似，再度讓韓國民眾對於家暴案件產生關注與重視。

▲▼ 《好搭檔》家暴殺妻是真的！真實加害者更可惡　郭時暘IG求饒道歉 。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《好搭檔》最新一集，張娜拉站上法庭當證人為正義發聲。（圖／愛奇藝國際站提供）

《好搭檔》劇情進入白熱化發展，郭時暘飾演的基金會理事長千煥書在外人眼中是愛妻好老公，實則為情緒控管有問題的家暴男，他洩慾不成對妻子動手，妻子遭到他暴打，就在女方奄奄一息時，他竟冷血表示「我那麼拼命地揍妳，居然還沒死！」他阻止車恩京（張娜拉飾演）報警，最終發生悲劇。

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車恩京與韓宥利為了揭開千煥書殺妻真相，儘管承受了巨大生命威脅、恐慌以及大眾的誤解，但最後車恩京決定以命案現場目擊證人身份出庭作證，公開千煥書承認殺妻的錄音檔，千被判處15年有期徒刑，讓真相大白，死者家屬得以申冤。

▲▼ 《好搭檔》家暴殺妻是真的！真實加害者更可惡　郭時暘IG求饒道歉 。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲郭時暘飾演家暴男，他打死妻子，與2022年發生的律師殺妻案高度相似。（圖／愛奇藝國際站提供）

最新一集劇情喚起韓國民眾對於2022年的律師殺妻案之回憶，當時該律師當事人試圖把案件包裝為過失殺人，命案發生當下他沒有報警，而是打給也是律師出身並多次當選國會議員的父親，自己則在救護車抵達前離開現場，企圖施壓掩蓋真相，最後是家屬在死者手機裡發現錄音檔真相大白。該案件曾在5月被新聞追蹤節目《想知道真相》報導引發熱烈討論，隨著《好搭檔》的播出再度讓韓國民眾對於家暴案件產生關注與重視。

▲▼ 《好搭檔》家暴殺妻是真的！真實加害者更可惡　郭時暘IG求饒道歉 。（圖／愛奇藝國際站提供）

▼▲郭時暘飾演家暴男凶狠又冷血，演技過度逼真，IG上致歉求饒。（圖／愛奇藝國際站提供、翻攝自郭時暘IG）

▲▼ 《好搭檔》家暴殺妻是真的！真實加害者更可惡　郭時暘IG求饒道歉 。（圖／愛奇藝國際站提供）

「家暴男」郭時暘兇狠逼真的演技成為熱門討論話題，他6日在IG限動放上愛貓照片「求饒」表示：「真的很抱歉，千煥書是壞傢伙，但請大家就只當作是在演戲，《好搭檔》加油！」他不忘搞笑補充「我被逼的！」這也是繼本戲的國民渣夫池承炫發搞笑道歉影片之後，又一個因為演渣夫形象逼真而向大眾道歉的演員。《好搭檔》每週五、六晚間10點半與韓國同日在愛奇藝國際站更新。

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好搭檔, 池承炫, 張娜拉, 郭時暘

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