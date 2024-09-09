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體感40度高溫開唱　張惠妹「唱到全身爆汗」崩潰：我下台好了

記者蔡琛儀／上海報導

天后張惠妹（阿妹）7日起在可容納八萬人的上海體育場，一連舉辦兩場「ASMeiR MAX」演唱會上海站，昨晚阿妹唱完〈好膽你就來〉也直喊：「天啊好熱喔，我汗流成這樣，希望妝沒花掉，我的睫毛已經跑到另一邊去了。」更開玩笑問歌迷：「台下好像很涼，你知道台上多熱嗎？那個燈光一直照，還是你們上來感受一下，我下去？」讓全場笑翻。

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹昨晚開唱唱到滿身大汗。（圖／聲動娛樂提供）

阿妹因怕熱，加上這次演唱會以戶外大型場地為主，因此七月唱完新加坡場後，幾乎都在「放暑假」，經紀人陳鎮川透露，原本他們以為9月會比較涼，沒想到上海還是很熱，阿妹更提早在上周二就到上海來適應溫度；本來首場演唱會有準備8台移動式冷氣在台上，結果因排往台下的熱氣太多反而更熱，不僅台上體感溫度高達40度，連設備都快受不了，因此隔天把冷氣都撤掉。

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阿妹前晚開唱時，雖然有用毛巾擦汗，但還是唱到臉全濕，頭髮更被汗水沾濕到黏在臉上，陳鎮川笑說大家都一直被天后瞪；而阿妹昨天安可時，俏皮說：「你們是不是有看到節目表流出去，所以大概知道我要唱什麼？我就偏不要！」立刻往台上鼓手的位置衝，一屁股坐下帥氣大秀鼓技，讓現場歌迷尖叫連連，不過阿妹一打完立刻大喊：「這個位子真的好熱！」直呼鼓手真的很辛苦。

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／翻攝網路）

▲▼張惠妹起在可容納八萬人的上海體育場開唱。（圖／翻攝網路）

▲▼張惠妹「ASMieR MAX」上海演唱會 。（圖／翻攝網路）

此外，經紀人陳鎮川透露，雖然阿妹這陣子都在忙巡演，但新專輯已展開收歌，不過目前專輯進度仍是0，「因為她還沒有聽到會很興奮的歌，」因此現在還在持續聽歌中。

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