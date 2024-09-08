丫頭罕見動怒「飆5字髒話」！　遭連環攻擊不忍了：無法正能量

記者王靖淳／綜合報導

女星丫頭（詹子晴）近年經營電商事業有成，平時也不忘透過社群與粉絲分享日常，不過今（8）日她卻在Threads發文透露，最近不僅遇到很煩躁的事，甚至還被連環攻擊，讓她無法保持正能量，忍不住想飆5字髒話紓壓。為此，貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲丫頭會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）

丫頭坦言，自己在過去幾天經歷了一連串「阿雜」（煩躁、不順）的事情，讓她難以保持正能量。她透露，當人心情不好的時候，似乎所有的麻煩事都會接連發生，「而且是連環攻擊，啪啪啪啪啪啪一直來，屢試不爽」，讓她感到壓力。

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▲丫頭近年經營電商事業有成。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）

丫頭表示，她以往都以正面積極的態度面對生活中的困難，然而這次她坦承無法承受這種「連環攻擊」。她寫道：「我這兩天被連環攻擊，無法正能量」，表現出面對接踵而來的壓力感到無力和挫折。

▲丫頭突然發文飆髒話。（圖／翻攝自Threads／ava112411）

面對如此情況，丫頭也在文末幽默地表示，她需要藉由罵髒話來紓壓，最後更直接在留言區寫下5字髒話，用直白的語言表達她當下的無奈與爆發的情緒。貼文曝光後，不少人湧入留言表達關心，紛紛表示「加油」、「辛苦了」、「沒事，妳最棒」、「要好好放鬆心情」、「該發洩一下，要發洩的」。