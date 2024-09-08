ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丫頭罕見動怒「飆5字髒話」！　遭連環攻擊不忍了：無法正能量

記者王靖淳／綜合報導

女星丫頭（詹子晴）近年經營電商事業有成，平時也不忘透過社群與粉絲分享日常，不過今（8）日她卻在Threads發文透露，最近不僅遇到很煩躁的事，甚至還被連環攻擊，讓她無法保持正能量，忍不住想飆5字髒話紓壓。為此，貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼丫頭。

▲丫頭會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）

丫頭坦言，自己在過去幾天經歷了一連串「阿雜」（煩躁、不順）的事情，讓她難以保持正能量。她透露，當人心情不好的時候，似乎所有的麻煩事都會接連發生，「而且是連環攻擊，啪啪啪啪啪啪一直來，屢試不爽」，讓她感到壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丫頭。

▲丫頭近年經營電商事業有成。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）

丫頭表示，她以往都以正面積極的態度面對生活中的困難，然而這次她坦承無法承受這種「連環攻擊」。她寫道：「我這兩天被連環攻擊，無法正能量」，表現出面對接踵而來的壓力感到無力和挫折。

▲▼丫頭

▲丫頭突然發文飆髒話。（圖／翻攝自Threads／ava112411）

面對如此情況，丫頭也在文末幽默地表示，她需要藉由罵髒話來紓壓，最後更直接在留言區寫下5字髒話，用直白的語言表達她當下的無奈與爆發的情緒。貼文曝光後，不少人湧入留言表達關心，紛紛表示「加油」、「辛苦了」、「沒事，妳最棒」、「要好好放鬆心情」、「該發洩一下，要發洩的」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丫頭, 詹子晴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️
  2. 舒子晨打Game「嗨到砸爛電視」慘況公開！網好奇一事　她氣：太壞了
  3. 丫頭罕見動怒「飆5字髒話」！　遭連環攻擊不忍了：無法正能量
  4. Toro復出認「沒有看起來開心」心裡話全說了！　淚揭阿弟私下暖舉
  5. 王瞳親手打造愛窩紀念艾成！　背後細節惹鼻酸：我幫你實現
  6. 火星人布魯諾「台上跟歌迷求婚」　大喊台灣：我要跟你們結婚！
  7. 日本街頭捕獲「野生汪小菲」！43歲真實狀態掀議　陸網毒舌：現原形了
  8. Energy高雄第二天「書偉感性落淚」　Toro收團員禮物台上錯愕：叫我閉嘴？
  9. 導演離家三個月！　兩歲兒子訴苦：媽媽去蘭嶼大便
  10. 餵母乳能喝酒？凱莉曝「注意事項」暖心鼓勵：產婦要保持愉快！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366