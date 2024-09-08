豬哥亮帥兒學成歸國當機師！「父子合照」搞烏龍　謝金晶也看傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

綜藝天王豬哥亮逝世7年，至今仍是許多人心目中的台灣巨星。藝人黃鐙輝日前在臉書上分享一張將他與豬哥亮的合照，被誤植為豬哥亮與小兒子，讓他哭笑不得直呼「我什麼時候變成豬哥亮小兒子，我怎麼不知道？」就連豬哥亮女兒謝金晶笑稱「不可能鐙輝哥變我弟吧！」

▲黃鐙輝與豬哥亮合照被誤植為豬哥亮父子照。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）

黃鐙輝日前在臉書上曬出一張新聞截圖，標題闡述豬哥亮小兒子學成歸國，即將成為一名機師的好消息，怎料照片卻是黃鐙輝與豬哥亮的合照，讓他傻眼表示「我什麼時候變成豬哥亮小兒子？我怎麼不知道，現在網路詐騙一堆，不是睜眼說瞎話，就是看圖說故事，親眼看到親耳聽到，都有可能不是真相」，呼籲大家要小心謹慎過濾消息，順便為新作品《無罪推定》做宣傳。

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▲謝金晶也發文直呼「不可能鐙輝哥變我弟吧！」（圖／翻攝謝金晶IG）

黃鐙輝在文末也感性地說「雖然是假資訊，但是看到跟我跟豬大哥的合照，心頭還是暖暖的」，豬哥亮女兒謝金晶也笑著留言「什麼啦～至少要叫你一聲哥吧！怎麼會是弟」，之後還親自在Instagram曬出截圖，寫下「什麼啦！不可能鐙輝哥變我弟吧！真的不要亂相信奇怪的網路消息」。