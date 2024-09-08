KID孕妻拖鞋壞掉「他下秒舉動超man」！電影院狂被盯：第一次這樣

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）最近把握工作空檔，帶著孕妻一起看《鬼才之道》，沒想到，「一出電影院就發生鬼鬼的事情！」考慮到魔羯座老婆一定超愛面子，他馬上決定自我犧牲，「於是就發生了我赤腳走在電影院裡，南港路上，真的是夠新鮮呀！」

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▲KID拎著老婆壞掉的拖鞋，赤腳搭手扶梯。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



畫面中，可以看到KID老婆的白色拖鞋走到一半解體了，正當她說完「誰可以救我」，KID馬上說「我啦～給妳穿」並脫下拖鞋。小倆口當時仍在電影院，他連忙催促妻子：「走了啦！丟臉死了！」

▲赤腳的KID一直被路人側目。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



KID就這樣拎著老婆壞掉的拖鞋，赤腳搭乘手扶梯、再轉電梯下樓，「我第一次在電影院這樣，我雖然不是那麼修邊幅的人，但也不是完全不顧形象吧！」

▲KID提醒老婆小心宮縮。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



KID妻子笑到哭出來，KID也尷尬地說「別人都在看我」，但還是擔心地提醒老婆「小心不要宮縮」，而他超man的浪漫舉動至今已吸引2.3萬人按讚。

▲▼KID還赤腳走在柏油路上。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

