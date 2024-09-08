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女網紅爽PO性愛片上OnlyFans撈錢！受害男崩潰提告　判決出爐

記者劉宛欣／綜合報導

現年34歲的紐西蘭奧克蘭網紅胡珀（Pebbles Hooper）因為在OnlyFans（成人付費社群平台）上未經同意發布私密性愛影片，遭到法院判刑。她近日登上法庭，被法官以「行為對受害者造成了重大影響」，必須負起責任為由，判處6個月的監管，但判決出爐以後，受害男子相當不滿，認為這樣的懲罰對胡珀而言太輕。

▲胡珀未經同意上傳性愛影片到社群平台，受害者一怒之下提告。（圖／翻攝自Pebbles Hooper Instagram）

▲胡珀未經同意上傳性愛影片到社群平台，受害者一怒之下提告。（圖／翻攝自Pebbles Hooper Instagram）

根據外媒報導，胡珀在未經同意的情況下，將自己與一名男子的性愛片上傳到成人平台OnlyFans獲取收益，男方得知消息以後，多次要求她將影片刪除，她都不予理會，還狡辯稱影片畫面經過特殊處理，並沒有曝光男子的身分，此外用戶必須付費（100美元，約為3200元台幣），才能夠觀賞影片，並不是完全公開的放送。

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▲胡珀未經同意上傳性愛影片到社群平台，受害者一怒之下提告。（圖／翻攝自Pebbles Hooper Instagram）

▲胡珀被判處6個月的監管。（圖／翻攝自Pebbles Hooper Instagram）

事情鬧上法院，法官不採信胡珀的說法，怒斥她「對被害者造成重大影響」，一點責任感都沒有，必須為此付出代價，而對於胡珀聲稱已經將影片做過特殊處理的部分，法官也批評即使其他人無法辨認，但受害者本人認得是自己，對受害者就是一種傷害。
事實上，這不是胡珀第一次吃上官司，她早在2019年時，就曾因為將「虐待女性者」的字樣加在一名藝術家作品的截圖上，發到X（舊稱推特）上，被對方提告。

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