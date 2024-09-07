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Bruno Mars飆中文！嘴甜喊：寶貝我好想你　獨寵台粉新歌全球首唱

記者蕭采薇／高雄報導

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館，他一連帶來《24K Magic》、《Marry You》，火力全開的他狀態超好，更不忘嘴甜學了幾句中文，在演唱《Marry You》還對全場歌迷大喊：「台灣，我要和你們結婚！」

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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第三度來台，卻是Bruno Mars首度感受南台灣的熱情。此次高雄世運演唱會是他本趟亞洲巡迴的第一站。寵粉的Bruno Mars還特地學了中文，⼀登台就送上超暖問候：「台灣！感謝你們前來，你們超美的，我要你們盡情搖擺享受其中。」唱到《Calling All My Lovelies》甚⾄戲劇化拿起電話撩台下觀眾，突改歌詞，⼤秀中⽂「寶⾙，我好想你」、「寶⾙，我愛上你」瞬間⼼臟爆擊。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾賣力演出，全場尖叫聲從未停過。（圖／Live Nation Taiwan提供）

近⼆⼩時火⼒全開演出、超過 15 ⾸代表作唱好唱滿，近5萬5千名粉絲在視覺聽覺效果爆棚下，全場尖叫聲從未停過。Bruno Mars此外他更獨寵台灣歌迷，把與女神卡卡（Lady Gaga）合作的新歌《Die With a Smile》首唱獻給台灣，讓歌迷大喊：「賺到了！」

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾時隔六年再度來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Bruno Mars時隔六年再度來台開唱，兩場門票皆完售，最低2800元的票價更被粉絲讚「超佛」。高雄市政府也已備戰，將加開捷運場次疏散人潮。

 

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