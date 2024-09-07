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趙露思「遭疑整容」開告！彩妝師挺：這一看就是沒整啊…揪1關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思近日出席珠寶品牌活動，與女神劉亦菲同台。然而她的妝容意外引發整容質疑。她的所屬工作室7日發出律師聲明，點名數位網友公開造謠誹謗，並且已經蒐證完畢將予以提告。而知名彩妝師馬鋭發文力挺「這一看就是沒整容啊！」

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博／馬鋭）

馬鋭指出，自己認識趙露思多年，認為對方的臉一直保持不變。對於外界的質疑，他解釋說，趙露思只是瘦了，加上妝容的影響，特別是「皮膚的高光點打得太多」，才會造成不同的視覺效果。

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接著馬鋭進一步說明，由於工作室拍攝的照片與活動現場的燈光不同，趙露思在照片中的肌膚質感，也會有所差異。他提到，工作室照片呈現的是啞光肌，而活動現場則是高光肌，差別顯著。他還指出，韓系妝容不適合國內活動的打光效果，只適合短影片美顏後和現實中觀看。

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思出席珠寶秀，工作室為其拍攝一連串平面照。（圖／翻攝自微博／趙露思工作室）

馬鋭還透過修圖軟體，將趙露思的活動照調整為啞光感，並加重唇色，並說：「是不是立刻回到露思該有的美貌了！」他呼籲大家不要過度猜測，強調「真的就是妝容問題而已」。

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲馬鋭調整趙露思活動照的色調（左），加上啞光肌效果，並加重唇色。（圖／翻攝自微博／馬鋭）

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲馬鋭發文。（圖／翻攝自微博）

趙露思工作室7日發表律師聲明，點名多位網絡用戶涉嫌造謠、誹謗趙露思整容等行為，將進行法律維權。他們已經完成證據固定，並立即提告，將要求平台批露用戶身份，追究侵權責任。聲明強調網絡空間不是法外之地，呼籲網友遵守法律，共同維護文明健康的網絡環境。

▲▼趙露思出席珠寶秀活動，妝容遭疑整容，工作室告網友。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思工作室聲明。（圖／翻攝自微博／趙露思工作室）

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