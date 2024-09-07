邵雨薇累翻！曝吳慷仁貼心舉動　唯獨一雷點不能碰：我會生氣

記者蕭采薇／台北報導

邵雨薇6日以代言人身份出席隱形眼鏡品牌活動，她透露曾經因為太累忘記拔隱形眼鏡，隔天起床眼睛差點張不開，鏡片也乾到差點拔不下來。但即使如此，她也不敢讓男友吳慷仁幫忙拔眼鏡，「千萬不能碰，我會很沒有安全感，如果他手沒洗乾淨我會生氣。」

▲邵雨薇出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

不過吳慷仁也還算是貼心，邵雨薇透露，很累的時候男友也會幫忙卸妝，「幫我敷眼唇卸妝液卸眼妝，再幫我擦卸妝水。那次是一起出去玩，玩的太嗨，就很隨意的被卸妝，乾淨程度是還好，因為有卸總比沒卸好。」

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邵雨薇笑說，也曾試圖請吳慷仁幫她吹頭髮，結果對方卻是像吹寵物一樣，「他不知道女生吹頭髮要怎樣順，很像在吹寵物，弄到打結、毛躁，我想說下次還是自己吹就好。」兩人一起養的貓「哥哥」在去年11月病逝，邵雨薇說：「牠離開之後心裡空空的，覺得少了什麼。」

▲邵雨薇代言滿檔。（圖／記者林敬旻攝）

他們近期也一起養了新的小貓，但仍覺得「哥哥」的地位無法取代，還會帶著小貓到哥哥的照片前說，「這是你的新弟弟喔。」邵雨薇主演的電影《我的麻吉四個鬼》（陸版片名《看不見的朋友》）和吳慷仁主演的《富都青年》近來都要在對岸上映，她不擔心情侶打對台，反而信心喊話：「希望一起大賣！」