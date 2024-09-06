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55歲休傑克曼曬驚人大肌肌！「六塊、人魚線全露」粉絲噴鼻血：OMG

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的漫威電影《死侍與金鋼狼》被外界稱為「漫威耶穌」，拯救了漫威多年的低迷票房。尤其現年已經55歲的休傑克曼，前陣子勤跑宣傳的他，也經常透過Instagram大秀精壯身材，4日他又上傳了養眼肌肉照，讓粉絲大飽眼福。

▲休傑克曼年過半百仍維持好身材。（圖／翻攝自Hugh Jackman Instagram）

▲休傑克曼年過半百仍維持好身材。（圖／翻攝自Hugh Jackman Instagram）

近日，休傑克曼（Hugh Jackman）在Instagram上分享了一張健身成果照，迅速引發粉絲熱議。照片中，55歲的傑克曼赤裸上身，展示了他依舊強壯的肌肉線條，特別是清晰可見的腹肌與結實的胸肌，讓人不禁讚嘆他的體態保持得相當出色。這張鏡子自拍照中，他穿著運動褲，背景看起來是家中的浴室，不少影迷激動留言「OMG」、「第一次覺得這裡是為了粉絲開的帳號」、「我死了」。

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▲休傑克曼年過半百仍維持好身材。（圖／翻攝自Hugh Jackman Instagram）

▲休傑克曼秀出肌肉照。（圖／翻攝自Hugh Jackman Instagram）

這張照片曝光後迅速獲得大量粉絲的點讚與留言，在年過半百後保持如此驚人的體態，讓許多人相當佩服。事實上，休傑克曼曾經遭質疑身材太過精壯，而遭質疑是靠打藥打造，但他多次在個人 Instagram上傳健身影片，除了有氧運動以外，他也相當努力做重訓，並且請來專業教練協助，先前在《死侍與金鋼狼》上映前，他就曾發文表示要「再次成為金鋼狼」，並秀出驚人身材。

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