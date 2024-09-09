小孟老師／9月9日星座運勢　獅子座拚財運衝一波

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：留點餘地放鬆
感情：兩人幸福美滿
財運：放下內心負擔
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：放下心中牽掛
感情：美好狀態展開
財運：詢問專業意見
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：放下心中執著
感情：美好日正當中
財運：繼續保持學習
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：處女
【土象星座】
工作：奉獻全部心力
感情：決心新的開始
財運：整理帳戶存摺
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：放下一切得失
感情：需要力量加持
財運：內心胸有成竹
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：可以輕鬆進行
感情：計畫美夢成真
財運：豐盛獲利入袋
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
工作：得到主管信賴
感情：兩人維持熱戀
財運：可以夢想成真
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：主管充分信賴
感情：分享愛給家人
財運：找到最佳機會
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：美好即將來臨
感情：朋友歡喜相聚
財運：保守謹慎面對
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【火象星座】
工作：受到老闆重視
感情：拿到新的力量
財運：卸下心中擔憂
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：可以安排休假
感情：得到對方信賴
財運：再度衝刺一波
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：重視員工評價
感情：放心得到真愛
財運：捐助社會公益
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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