小孟老師／9月8日星座運勢　一次看2個人的是定律「我的＋偶像的」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：祈禱好事發生
感情：可以輕鬆面對
財運：開始報名課程
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手
工作：尋找更好工作
感情：順利圓滿溝通
財運：好的機會來臨
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：等待調薪機會
感情：降低相處姿態
財運：放下執著心態
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【土象星座】
工作：調整工作時間
感情：平衡身心發展
財運：拒絕陌生邀約
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：牡羊
工作：放下枝微末節
感情：熱鬧歡喜相聚
財運：果斷捨棄誘惑
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：光明美好未來
感情：接受家人幫助
財運：開始恢復賺錢
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙子
【水象星座】
工作：取得考試資格
感情：達成平衡狀態
財運：正確消息情報
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：降低要求標準
感情：盡心盡情玩樂
財運：拿出魄力決定
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：調整辦公座：位
感情：兩人甜蜜約會
財運：自己研究股票
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：水瓶
【火象星座】
工作：工作彈性自由
感情：回憶過往情事
財運：等待獲利入帳
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：注意文件內容
感情：內心有話想說
財運：心中誠惶誠恐
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：得到特殊機會
感情：降低相處標準
財運：暫時先別進場
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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