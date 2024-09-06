記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE台灣成員子瑜今（6日）正式推出SOLO專輯《abouTZU》，在主打曲〈Run Away〉中連換8套服裝，每一幕都美到「每秒都可截來當桌布」，留言區湧入世界各地的粉絲表示支持，韓網也都驚嘆「第一次聽到子瑜這樣的音色」。

▲子瑜5日記者會。（圖／翻攝自JYP）



〈Run Away〉MV曝光後，在南韓論壇theqoo引起討論，網友們紛紛稱讚「我都不知道子瑜有這樣的音色，太好聽了，編舞也很棒」、「哇！聽一次就上癮」、「歌曲很棒欸！有2代團的感覺」、「沒想到子瑜會以這樣的風格出SOLO」、「看了MV，子瑜真的超美的，副歌也好棒」。

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▲子瑜在〈Run Away〉MV中超美。（圖／翻攝自YouTube）



《abouTZU》共收錄6首歌曲，〈Heartbreak In Heaven〉找來BTOB成員Peniel合作外，〈Lazy Baby〉則是和知名饒舌歌手pH-1合作，〈Fly〉更由子瑜親自填詞，還有〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，非常豐富。在記者發布會上，她更說將會捐出版權收入，希望能夠幫助到更多的人。

另外，子瑜也提到這次SOLO出輯是自己主動去爭取的，因為在TWICE是年紀最小的成員，且出道當時年僅16歲，帶給外界的印象一直偏可愛，這次單獨出輯將展現更成熟和不同風格魅力。

▲子瑜。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

