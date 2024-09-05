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「快家具」背後低價背後祕辛：年耗全球木材1%！　法國紀錄片揭真相

記者蕭采薇／台北報導

法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》講述品牌靠著獨特設計和商業模式在1950年代的西方社會迅速走紅，至今變成全球家具巨頭的故事，但IKEA為維持「低價策略」，每年消耗的木材約占全球砍伐量1%，每2秒鐘砍1棵樹，此數據揭露了在廉價時尚「快家具」背後，隱藏著巨大的環保代價。

▲法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》。（圖／公視提供）

▲法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》。（圖／公視提供）

從電影出發的公民論壇實境秀節目《公視主題之夜SHOW》，將播出該紀錄片外，邀請首位踏入政壇的YouTuber邱威傑（呱吉）擔任主持，與10位公民玩家大玩「ESG狼人殺」，在益智遊戲互動問答中探討企業永續發展相關議題。
 
此外，專門協助企業在業績與永續間平衡的行銷顧問Kevin，則提醒大眾需多評斷企業「永續報告書」真實性的相關問題。自稱對ESG很龜毛的企業顧問Andy也說：「在資訊爆炸的時代，能夠選擇性聽到的東西因為網路部落化、再加上社交媒體，其實會造成同溫層越來越厚的情況下，很多聽到的事實並不是全面的。」

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▲法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》。（圖／公視提供）

▲法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》。（圖／公視提供）

《IKEA：樹木獵人》試圖揭示全球知名家具品牌背後的環保真相，呈現一個森林掠食者的擴張過程，影片受訪者之一非政府組織「瑞典保護森林」的Lina表示：「我們活得彷彿我們有四個地球，我們可以繼續用這種方式生活，如果有人能想出辦法再造三個地球，但如果辦不到，那就該開始疼惜我們有的這顆行星，這是每個地方、每個人的責任，更是有權有勢的人的責任，你的權力越大，責任也就越大。」《公視主題之夜SHOW–IKEA：樹木獵人》於9月6日晚間十點在公視頻道首播。

▲法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》。（圖／公視提供）

▲《公視主題之夜SHOW》藉法國紀錄片《IKEA：樹木獵人》，探討ESG議題。（圖／公視提供）

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