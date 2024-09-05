不甩緋聞！宗子杰大讚郭書瑤「是我的女神」　曝她另一面：比我還man

記者蕭采薇／台北報導

新加坡電影《流氓驅魔師》由新生代男神宗子杰與郭書瑤一同演出。儘管一度傳出緋聞，宗子杰5日受訪時，仍不避諱的大讚郭書瑤是女神，合作過後發現與想像中的不同，「她外表小鳥依人，其實個性滿man，比我還有男人味。」

▲《流氓驅魔師》郭書瑤首赴新加坡拍片，宗子杰對她照顧有佳。（圖／威視電影提供）

新加坡導演林雪燕執導《流氓驅魔師》，她透露，之前就曾經看過郭書瑤的《通靈少女》，很欣賞她的演技，大讚她「可以柔也可以嬌」。 宗子杰則坦言在合作前原本不太了解郭書瑤，但合作過後很欣賞她的個性和對工作盡責的態度，「是個很獨立的女孩。」

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▲宗子杰甘為新片增肥8公斤。（圖／威視電影提供）

他也坦言，因為他比較不常跟海外藝人合作，尤其像中港台這樣娛樂產業很蓬勃的地方，會擔心演員在工作上會比較心機一點，只顧自己表現，但瑤瑤是非常無私的人，「她不單單只是想讓自己表現好，大多數時間都在想要怎麼讓這部戲比較好看，讓我很驚訝，一個演員可以這麼無私！」

▲宗子杰從小在紅燈區長大的體驗，幫助他揣摩流氓味。（圖／威視電影提供）



由於宗子杰在片中與郭書瑤於紅燈區有很多對手戲，談起對紅燈區的回憶，宗子杰表示小時候想要多賺點零用錢，就賣起了手機充值卡，「我賣電話卡的地方旁邊就是妓院，妓女坐在外面拉客，有些會問我要不要下班當客人，但當然我沒有去！但這些經歷都是滿有趣的。」《流氓驅魔師》9月20日在台上映。

▲宗子杰講義氣的兄弟性格很適合這個角色。（圖／威視電影提供）