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賈永婕上任101董座喊「負責美」挨名醫酸！好友郁方發聲挺：她留英的

記者劉宛欣／綜合報導

藝人賈永婕接下101董事長職位，於3日是她上任，受訪時表示會和續任總經理朱麗文密切配合，笑稱總經理負責專業，自己負責美麗時尚，此話引來名嘴兼眼科醫師黃宥嘉批評「說自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」掀起各界議論，對此，好友郁方忍不住跳出來，在相關新聞底下留言，表示賈永婕曾留學英國，打臉黃宥嘉。

▲郁方發聲力挺賈永婕。（圖／翻攝自郁方、賈永婕臉書）

▲郁方發聲力挺賈永婕。（圖／翻攝自郁方、賈永婕臉書）

此前，黃宥嘉不屑地發文表示「說是自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」還砲轟「不要讀書、不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅。」報導曝光以後，郁方在報導下方留言寫下「永婕是留英的喔」，據了解，賈永婕畢業於英國科芬特里大學傳播學系。

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▲黃宥嘉開轟賈永婕。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

▲黃宥嘉開炮。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

身為賈永婕好友，先前賈永婕接任101董事長消息曝光當下，她就特別發文祝福，大讚賈永婕是「藝人轉型天花板，真的是我驕傲。」並以熱情的語氣稱對方為「101董事長」，突顯她在轉型後取得的成就。郁方直言能擁有這樣出色的朋友，讓她感到非常驕傲和自豪，不僅展現對賈永婕的支持，還以多個愛心符號來傳達對好友的愛與尊敬。

▲郁方發聲力挺賈永婕。（圖／翻攝自郁方、賈永婕臉書）

▲郁方留言。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲臉書）

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賈永婕, 黃宥嘉, 郁方

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