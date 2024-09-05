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「池昌旭當眾成小偷」粉絲伸手想阻止　公司慌張尋人：想要道歉！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神池昌旭為了電影《左輪手槍》進行首映宣傳，7日現身戲院與粉絲互動，爆笑的是，有一名粉絲準備簽名板想要簽名，他卻只有把筆還給對方，簽名板整本隨手帶走，令該名粉絲慌張不已。經紀公司5日緊急貼出尋人啟事，表示想要對該名慌張粉絲致歉，盼望找到本人。

▲▼「池昌旭當眾成小偷」粉絲伸手想阻止　公司慌張尋人：想要道歉！。（圖／翻攝自推特）

▲▼池昌旭日前出席電影宣傳活動，幫粉絲簽完名隨手把簽名板帶走了，粉絲欲哭無淚。（圖／翻攝自推特）

▲▼池昌旭日前出席電影宣傳活動，幫粉絲簽完名隨手把簽名板帶走了，粉絲欲哭無淚。（圖／翻攝自推特）

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池昌旭日前親自到訪電影院，粉絲福利做好做滿的他，走到座位區幫一位粉絲簽名，大方簽下名字後，他卻隨手把簽完的筆記本帶走了，只把麥克筆還給該名粉絲，粉絲還慌張地伸出手想要提醒他把本子還來，但他沒看到頭也不回地離開了。

影片引起韓網熱議，許多粉絲哭笑不得「最重要的簽名板被拿走了」、「感受到粉絲伸手的慌張感」、「太好笑了」、「誰幫忙粉絲傳達給池昌旭一下」。

▲池昌旭公司慌張尋人表示「想要道歉」。（圖／翻攝自推特、經紀公司Spring Company）

▲池昌旭公司慌張尋人表示「想要道歉」。（圖／翻攝自經紀公司Spring Company）

活動過去1個月，池昌旭所屬經紀公司Spring Company於5日緊急貼出尋人啟事，「尋找因為該事件而感到慌張的粉絲，真的沒有看到要把筆記本拿回去而伸出的手，想要向她道歉。」有趣的是，公司還附上池昌旭的口白「我怎麼把簽名本拿走了？」全場笑出來。

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