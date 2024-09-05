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江蕙國慶復出開唱「遭網友狂酸」　好友方文琳心疼發聲了！

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家「一青妙」的小說，將於9月6至8日一連四場啟動台北巡迴，今（5）日舉行總彩排記者會，監製李崗、原著一青妙及蔭山征彥、大久保麻梨子、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶等8位主演全登場，預演15分鐘精彩片段搶先看。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

蔭山征彥飾演的基隆礦業顏家長子「顏惠民」，他對伊正飾演的父親「顏欽賢」提議新事業，顏父震怒「丟人現眼！咱顏家傳統是在挖金子，你現在說要做衛生套生意？」惠民頂撞回去並提出解雇礦工，讓顏父氣到丟出「你這個逆子！當年要是我會用衛生套，也不會生你這款不肖子！」火爆場面讓人看了冷汗直流。

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▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

談到這段火花四射的父子爭執戲，伊正透露有特別去考究保險套在當時年代正確的說法是「衛生套」，固執傳統的父親情急之下為了回應兒子對於自己權威的挑戰，卻又不得已引用兒子習慣的日語及保險套事業來回應，爭吵中對話緊湊快速、毫無空隙。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

而方文琳飾演的顏母「郭錦美」也不時穿插夾雜在兩人之間充當和事佬，台、日語及三人接話節奏快「排練時常發生語言、語法順序不熟，出現搶話或不確定對方台詞已經說完然後鴉雀無聲的窘境，一群人只能大笑、面面相覷，沒關係我們就彼此拍拍肩膀、再排一次。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

首次演出舞台劇的伊正透露，因為自己的聲音比較多氣音，在演出電視劇的時候還算自然，但舞台上面就顯得很單薄，除了為此上課，他坦言激烈爭執戲用到很多喉音，「剛剛排練時我就先吞了龍角散」。方文琳則聊到這場夾在父子間的衝突戲笑說，「因為伊正太高太壯了，我都推不動！」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

劇中父子對罵成為舞台劇名場面之一，大久保麻梨子被問到現實生活中日本女生罵人都會用什麼詞語？她用日文回答「你媽媽肚臍凸！」讓眾人笑喊，「這罵人語氣怎麼那麼可愛啊！」男主角蔭山征彥擔綱最近夯劇《聽海湧》的日文指導，在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》則擔任伊正日文老師，伊正笑說用對方教的日文罵對方好爽，「很感謝他，錄下所有日文台詞，甚至分段解釋意思給我，真的很有耐心。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

現實中有二個寶貝千金的伊正，對劇中父子衝突很有感，因為父母就是軍人出身，他回想自己教育女兒過程難免發生衝突，他期望自己別像小時候父母親「軍事化」命令式的口吻來教育小孩，「我希望把她們當作朋友相處，每天聊天甚至不避諱生死議題。」

若未來女兒人生理念跟自己背道而馳，伊正告訴自己要學會尊重，「要相信孩子是獨立的個體，不是父母的附屬品！我期望孩子在人品及價值觀上是正向，且擁有自我教育的能力，能對自己負責。人生是她們自己的，將來堂堂正正不愧於天，就去追求屬於她們未來的路！」

▲▼方文琳挑戰Energy 16蹲。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

▲方文琳被問到好友江蕙。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

此外，好友「二姊」江蕙即將於國慶復出開唱，卻引來不少酸民開嗆，方文琳被問到此事說，一度想要為她發聲「本來我也想寫些什麼，但也就算了。」至於有無關心好友，「我沒有去問她的心情，但可想而知她的壓力應該很大。」

江蕙。（圖／寬宏藝術）

▲江蕙國慶復出開唱遭酸。（圖／寬宏藝術）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將於明日連續3天在台北首演，伊正興奮表示已經邀請了親友團50人，還特別拍照標註座位區，就是要來一睹他的處女秀！三度演出女主角的大久保麻梨子則說父母將從日本飛來台灣觀賞。一青妙的日本親友自2019年就期待想來台看，可惜當時因爲疫情，親友們不克來台，「這次終於有機會，特別訂機票過來。」陳家逵笑說去年拍了八點檔，收獲了蘇炳憲這個大粉絲，「我這幾部演出的舞台劇，他都有來看。」

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