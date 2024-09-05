超糗！沒有才能錄新歌不小心放屁　「還全被收音」放進專輯

記者蔡琛儀／台北報導

演唱組合「沒有才能」推出全新專輯《我終於也變成人了》，這張專輯是他們五年來的心血結晶，記錄了他們從學生階段踏入社會的經歷，包括愛情、工作實習、考試等。他們表示，彷彿是他們正式踏入樂壇的第一張證件照。

▲沒有才能推出新專輯《我終於也變成人了》。（圖／華研提供）

沒有才能由主唱若欣、碩美及裴拓三人組成，2019年因創作畢業歌〈還是要有長頸鹿才能〉創下百萬流量，他們在學生階段轉大人的過程中，體驗了各種人生考驗，這也讓他們的創作靈感暴增。裴拓表示自己這一年開始正式在台北租房子、實習，整個生活模式跟在學校時有很大的改變，但因為在台北有自己家，不安全感少了很多，整個人也更輕鬆自在。若欣及碩美則因為這幾年的洗禮，以及在創作上需要彼此的大量溝通，處事變得更加圓融。

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提到錄製時印象最深刻的一件事，裴拓自曝在錄製過程中，最難忘的還是在若欣在錄〈邋遢鞋子〉的結尾，他笑說：「我本來是要在她旁邊逗她笑，讓她唱的快樂一點，結果不小心忍不住放了一個水屁，這個屁也透過麥克風收錄進了音檔中，不知道之後會以什麼形式跟大家見面。」

▲沒有才能這些年經歷不少人生變動。（圖／華研提供）

此次專輯《我終於也變成人了》視覺打造了「心靈冒險家」與「薪水小偷物流士」兩種角色。還未正式在職場工作的他們，也分享過去曾有些有趣的打工體驗，若欣曾在早餐店、果汁店當過工讀生，提到在早餐店最重要的就是記憶力要好，也曾經到速食店打工，印象最深刻的就是腳常常站到很酸，但習得「很會擠冰淇淋」的技能；裴拓則是在實習中見到許多形色的人，在過程中有種不得不快速成長的感覺。