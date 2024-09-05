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玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼

記者吳睿慈／綜合報導

男神玄彬繼電影《火線交涉》之後，再度以新片《哈爾濱》重磅回歸，本片還在拍攝期時，他便以片中破格的絡腮鬍造型出現在各大公開場合，當時引起一陣熱烈迴響，如今神秘面紗終於公開，片商5日釋出1分鐘預告片，他身為隊裡唯一倖存的人，誓言要殺了日本軍，留言區暴動表示「期待玄彬的演技」、「已經有千萬票房的預感了」。

▲▼玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼。（圖／翻攝自YouTube）

▼▲玄彬最新造型留著絡腮鬍現身。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼。（圖／翻攝自YouTube）

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玄彬一改過去帥氣的形象，留著滿臉絡腮鬍，灰頭土臉躺在一群戰死的同僚身上，電影《哈爾濱》改編自歷史真實故事，他飾演「民族英雄」安重根，故事背景為1909年的哈爾濱，朝鮮獨立人士們為了阻止日本吞併大韓帝國而與日本人發生衝突。

▲▼玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼。（圖／翻攝自YouTube）

▲玄彬飾演民族英雄。（圖／翻攝自YouTube）

預告片裡，玄彬悲憤地講著台詞「原本想放棄一切尋死，但死去同僚的悲慘悲鳴聲在耳邊環繞一直出現在眼前，在那瞬間我懂了，我要代替死去的夥伴活下去」，他正式加入抗日行列，最後一幕，他眼神超殺並發誓「一定要殺死日本老狼」。

▲▼玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼。（圖／翻攝自YouTube）

▲本片還有全余贇參演，演員陣容強大。（圖／翻攝自YouTube）

《哈爾濱》充滿濃烈的民族情懷，女星全余贇（全汝彬）拿起槍作戰，她飾演女性獨立運動人士的代表人物「孔夫仁」，演員豪華陣容掀起討論，電影預計12月在韓上映，未播先轟動。

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玄彬, 哈爾濱

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