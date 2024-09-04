台北WATERBOMB剩10天突宣布延期！「台方3主辦退出」歌迷批：荒謬

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名潑水音樂節「WATERBOMB」首次來台舉辦，本預計於9月中登場，卡司陣容請來Jessica、JESSI、ZICO、頌樂、權恩妃、GRAY、pH-1等超人氣歌手，怎料台灣主辦單位卻連續宣布退出，4日WATERBOMB官方粉專更是正式釋出活動延期的消息，讓大批已經購票的歌迷相當傻眼。

▲台北「WATERBOMB」宣布延期。（圖／翻攝自官網）

WATERBOMB官方臉書4日發文表示「首先，我們 WATERBOMB Taipei 2024 團隊向所有支持和期待本次演出的朋友們表示衷心的感謝」，接著指出因為天氣不穩定，並且考慮到「氣象局預測的氣象問題」，因而無法提前搭建舞台，發生了「不可抗力」因素，最終遺憾宣布原訂於9月14日、15日兩天的活動確定延期。

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▲「WATERBOMB」一連有3個台灣方主辦退出。（圖／翻攝自官網）

主辦單位表示「對於突然的延期給大家帶來的困擾和失望，我們深表歉意」，已經購票的歌迷開放全額退票，至於確切的舉辦日期會在之後公告。最後也再次道歉「對於此次延期給大家造成的困擾，我們深感抱歉」。值得一提的是，先前宣布的南韓歌手卡司，目前在官方社群帳號上已經看不到，推測活動時間更改，使得藝人行程能否配合成了未知數。

事實上，WATERBOMB的籌備經歷一波三折，先是台灣方的主辦單位「超級圓頂」在8月宣布退出，接著由iMe、D Show接手，後續正常宣布所有卡司，以及販售了票券，沒想到卻突然在活動前10天無預警宣布延後，讓許多已經安排好行程的歌迷傻眼。

消息曝光後，網友紛紛罵道「有夠荒謬」、「第一次看到還有10天就因天氣取消的」、「最初看到超級圓頂退出…就覺得有故事」、「退票最好加上補償機制」、「這場也是兇多吉少了」，更有人開酸「這主辦其實是氣象局出身的」。