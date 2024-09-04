時隔6年還清白！高俊熙回歸首演「台詞黏道具上照念」　4行徑引眾怒

記者張筱涵／綜合報導

韓女星高俊熙（正名：高準熹）以《她很漂亮》走紅，2019年衰捲入Burning Sun事件，當時請公司YG娛樂幫發澄清聲明卻被置之不理，最後解約並自行尋找律師，但事情已經難以挽回，時隔5年重回演藝圈，結果工作態度引發爭議，遭嗆「有時間發IG，不如多讀劇本」。

▲高俊熙今年上節目談衰捲入BURNING SUN的心聲。（圖／翻攝YouTube／스튜디오 수제）



高俊熙今年積極上節目澄清與Burning Sun事件無關後，恢復形象後也開始接到工作機會，今年8月起，她參演話劇《天使在美國》並飾演女主角哈珀，然而，自開演以來，她已經演出五次，但反響並非好評，反而引發了批評的聲浪。

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▲高俊熙開演後已經出演5場，但都被罵。（圖／翻攝自INTERPARK）



▲▼高俊熙在《天使在美國》飾演女主角哈珀。（圖／翻攝自Instagram／gleam__company）



有去看《天使在美國》話劇的觀眾氣憤寫下後記，點出高俊熙不只弄錯進場時機、搞錯講台詞的時機直接打斷男主角說話，最令眾人傻眼的是，在一幕中，她坐在椅子上看菜單，竟然直接把台詞貼在上面照念。不只如此，在沒有她的戲分時，可以發現她還更新了Instagram限時動態，因此被罵「有時間發IG，不如多讀劇本」。

隨著批評聲浪的增多，消息也傳到了各大論壇，網友們看到高俊熙這樣的表現都相當失望，「還以為她很渴望再次表演的機會，看來不是呢」、「拿了酬勞卻不認真做事」、「哇，不就是為了演戲才站上舞台的嗎？竟然貼台詞在道具上直接念？這樣是演什麼」、「《天使在美國》這部戲難度很高，結果她竟然這樣」。