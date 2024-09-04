孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

圖文／CTWANT

藝人孫其君2021年與郭雪芙分手，演藝生活也沒有起色，隔年有媒體爆出他四處欠錢，還私接工作被經紀人抓包，之後整個人幾乎淡出演藝圈。近日時報周刊CTWANT發現，孫其君利用自身是美國海歸的優勢，在外語學習平台跨界當家教，一堂50分鐘的課程僅收台幣386元，十分平價實惠。不過他教學4年僅收穫7萬多元，感覺這項副業和演藝主業都非常「佛系」經營。

▲2021年負面新聞不斷的孫其君，近年鮮少在螢光幕露面。（圖／翻攝自孫其君IG／CTWANT）



孫其君2021年演出《廢財闖天關2》後，鮮少出現在螢光幕前。近日本刊記者發現他的肖像出現在1對1外語家教平台上，以英文名「Steven Sun」開班授課，主打自己從洛杉磯長大、22歲返台，靠著擁有流利中英文為賣點招生，希望以自身的學習經歷和學生分享，「讓你可以對英文挪去恐懼產生興趣」；同時他也立下目標，盼帶領學生導向課程保證有效，「帶你一步一步走向成功」。

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▲以英文名Steven Sun授課的孫其君，據悉已經當家教3年。（圖／翻攝自Amazing Talker／CTWANT）

在宣傳文中孫其君也不避諱公開自己曾經擔任演員13年，更在平台自我介紹影片透露，自2020年擔任家教至今，「我已經教了大約三年了，從國小生一路到成年人，我期待認識你們，也期待看到你們進步，看到你們變得更好，那麼我們一起上課吧。」

雖然看似十分積極招生，但孫其君私人課程分成25分鐘及50分鐘，一堂分別只收232元、386元，買多堂有不同的折扣，體驗課25分鐘甚至優惠至105元，對比其他家教時薪逼近千元，算是非常平易近人。孫其君也獲得高達95%的滿意度，學生也對於他的教學給予好評，大讚「老師很有耐心」、「人很好」、「寓教於樂」。

▲孫其君家教課定價便宜，評價也很不錯，但參與課程的人數看似只讓他賺進7萬多塊。（圖／翻攝自Amazing Talker／CTWANT）

不過主打薄利多銷的平價家教費，似乎和他上課的堂數成「正比」。截至截稿前，孫其君共完成189堂英文課程，依照他目前收價，等於上課4年期間，他只拿了7萬多塊的家教費，卻又鮮少在螢光幕前曝光，令人好奇他這些年如何過活，是否對生活都如此「佛系」。

2019年孫其君與郭雪芙合拍電視劇《我們不能是朋友》擦出愛火，卻傳出孫其君沒有處理好感情狀況，導致郭雪芙淪為小三，但小倆口感情沒有因此生變，還交往了2年，甚至傳出孫其君向郭雪芙求婚成功。不過報導出來後，郭雪芙強烈否認，更稱自己已經恢復單身，與孫其君撇清關係。

▲孫其君與郭雪芙2019年曾假戲真做，但3年前分手分得難看。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

小倆口分手後，孫其君的事業不見起色，還不時爆出他財務危機、倒店欠債等負面新聞，當時經紀人表示不清楚他的財務狀況，但砲轟孫其君試圖預支薪水，還透露他曾私接業配，但拿了商品不宣傳，廠商因此找上經紀公司，整件事因此浮出檯面，雖然對藝人所作所為有微詞，經紀人仍說會再給孫其君機會，但2年過了，孫其君上節目的機會屈指可數，不知是否對演藝圈工作早已沒有留念。而去年初本刊讀者也曾在台北市直擊孫其君與一名皮膚白皙、臉蛋吸睛、身材姣好的正妹約會，他也貼心地幫女方提著小包，看起來桃花還是挺不錯。

▲去年孫其君也被捕捉到在台北街頭與一名正妹約會。（圖／讀者提供／CTWANT）

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