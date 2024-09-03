鄭伊健曝「台北街頭騎ubike」沒被認出　悠閒吃早餐：好像住在這裡

記者蔡琛儀／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到即將在11月23日於高雄巨蛋首度開唱的香港男神鄭伊健，一起到知名麻辣火鍋店挑戰九宮格任務，完成才能獲得火鍋食材吃美食，不過熱愛台式麻辣鍋的鄭伊健一直忍不住想趕快開吃，還說：「其實如果（菜）夠了的話，我們就可以不用玩了吧！」馬上被KID回：「為了節目長度，還是得要多玩幾個。」相當搞笑。

▲鄭伊健光臨《星光雲！RUN新聞》。（圖／記者周宸亘攝）

鄭伊健有多愛台式麻辣鍋？他透露這次來台宣傳第一天就去吃了麻辣鍋，還仔細分析台灣麻辣鍋與香港有什麼不同，「完全不一樣，香港本身海鮮比較新鮮，台灣就是麻辣，香港的麻辣我覺得不好吃，香港的湯比較特別，有椰子跟雞放在一起，有它的風格。」還開玩笑說香港人吃飯比較趕，有時候食材還沒熟就急著吃，所以很常發生食物中毒的狀況。

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▲▼鄭伊健開心邊錄節目，邊能大嗑最愛的台式麻辣鍋。（圖／記者周宸亘攝）

玩到看劇照猜劇名時，他馬上猜對《風雲》，「為什麼我會記得，因為沒有化妝，現在是高清嘛，以前是沒有的，所以以前你們覺得我們帥，是因為（畫質）不清楚。」

談這次演唱會，鄭伊健也笑說，自己都覺得很奇怪，怎麼會有人找他來台灣開演唱會，也坦言擔心票房：「我現在的工作比較少，台灣從來沒有做過（演唱會）突然間過來可以嗎？我也不知道。」而他聽到現場要點播他的經典歌曲《友情歲月》竟意外害羞起來：「喔不要啦拜託！讓我吃得安穩一點。」被KID虧是在害羞，鄭伊健笑說：「我不是，我怕外面聽到覺得不好。」

▲▼鄭伊健邊玩遊戲邊獲得火鍋料。（圖／記者周宸亘攝）

嗑完麻辣鍋後，KID和峮峮帶著鄭伊健漫步在西門町街頭，去欣賞舞團cover他的《極速》舞蹈，馬上被路人認出圍觀，他透露前年來台灣拍攝戲劇，拿了台灣朋友的悠遊卡搭捷運、租ubike騎乘在台北街頭兜風，因為當時還需戴著口罩，完全沒有被認出， 讓他覺得很開心，還去台灣在地早餐店，看著新聞用餐，「好像住在這裡一樣。」相當懷念當時的愜意生活。演唱會購票洽KKTIX。