許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸36歲女星景甜在2011年因古裝片《戰國》嶄露頭角，2021年主演的電視劇《司藤》更是引發不小的話題。然而，她3日突被影射在拍雜誌時耍大牌，不僅遲到，還讓搭檔許凱在雨中苦等20分鐘。

▲景甜被爆遲到還為了吃飯讓許凱等20分鐘。（圖／翻攝自微博／景甜、許凱soso）

據陸媒《橘子娛樂》報導，時尚雜誌工作人員透露，有一位女星和許凱搭檔演了部戲，兩人也一起合作拍攝竹林主題的雜誌封面。由於拍攝地點較偏僻，因此雜誌方有安排商務車，怎料，該女星硬要搭掛有自己生日車牌的大車前往，讓雜誌方留下「顯擺排場」的印象。

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不僅如此，該女星在拍攝當天遲到，第一件做的事情竟不是趕快化妝上工，而是堅持要先吃飯，讓許凱在雨中白白等了20多分鐘。後來是雜誌主編出面三催四請，工作才終於順利展開。

▲雜誌工作人員爆料。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）

由於爆料的工作人員給出「搭檔許凱」、「竹林主題」和「去年11月」等關鍵字，因此有網友挖出當事女星應該是景甜。不過，也有人指出景甜在業界風評很好，再加上許凱的老闆是于正，認為若真有此事，于正不可能坐視不管。

▲許凱和景甜在去年11月確實有合作拍雜誌。（圖／翻攝自微博）