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才被拍到河邊痛哭！夏克立正式返回加拿大　親揭未來重大計劃

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在上月14日落幕，確定恢復單身，當天她透過經紀人回應，低調說道「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。」事後夏克立先被葛斯齊拍到在河岸邊崩潰痛哭，又透過經紀人發聲明表達遺憾。今（3日）他在社群上透露最新近況，目前已經回到加拿大，「你們告訴我該重新出發，我聽從了你們的建議了！」

▲▼夏克立回到加拿大。（圖／葛斯齊提供、翻攝自臉書）

▲夏克立才被葛斯齊拍到街邊痛哭，目前近況曝光。（圖／葛斯齊提供、翻攝自臉書）

夏克立分享近況，「我很開心回到加拿大。我正在嘗試一個新的私人導遊計劃，帶大家遊覽我的家鄉！我的演藝工作持續進行著。同時也享受在加拿大的時光，並在空閒時與朋友們分享這裡的美好。」透露自己接待了第一批「測試的小鼠」，疑似是私人訪客，坦然地說：「能夠把喧囂放一邊，享受生活和探索幾個美麗的地方感覺真是太棒了！」

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▲▼夏克立黃嘉千。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli、資料照／攝影中心）

▲夏克立、黃嘉千。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli、資料照／攝影中心）

夏克立先前透過經紀人發聲，「夏先生與黃嘉千女士的婚姻，在經歷了這麽長的一段訴訟時間後,法官以他們雙方都有意願為由，依據民法第1052條第2項判決他們離婚。比較遺憾的是，法官並未就夏先生與家人間的探視為裁判，這部份夏先生會持續跟相關部門進行溝通。夏先生誠摯的感謝黃女士，因為夏先生與黃女士有一位對他們都非常重要的家人。他對這位家人的愛，不會因為任何外來的介入而受到影響。夏先生向所有這段時間給予他鼓勵與幫忙的朋友們、律師團隊致謝。他也特別感謝公眾對他的信任。」


 


 

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關鍵字

黃嘉千, 夏克立, 離婚, 官司, 加拿大

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