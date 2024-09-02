「啦啦隊正妹」林可買早餐遭鄰居拿錯！　管理員1舉她大讚：好強

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可平時會在社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享生活，最近她就在Threads發文透露早餐遭其他住戶拿錯，所幸最後透過管理員的協助才解決這小插曲。為此，林可忍不住驚呼：「真的覺得管理員們的技能好強。」

▲林可是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可表示，當天早上她去拿預訂的早餐時，發現已被其他居民誤拿走，她隨即向管理員求助，希望能夠找到這位拿錯早餐的住民。讓林可驚訝的是，管理員的反應十分迅速且高效，立刻打電話聯繫上那位住民，她對管理員們的能力讚嘆不已，笑稱：「真的覺得管理員們的技能好強，整棟居民他們都知道是幾樓幾戶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林可發文透露早餐被其他住戶拿錯。（圖／翻攝自Threads／dou95412）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛表示認同，「看久就記得了」、「管理員都好會認人」、「真的，連哪輛車接你都知道」、「管理員的記憶力都超好，連住戶家裡有幾個人都知道」。不過也有另派網友指出，拿錯早餐的住戶怎麼可能連自己買了什麼都不知道，同時也表示很扯，留言質疑對方「拿錯自己都不知道嗎？」