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鄭伊健重現陳浩南經典台詞 見《風雲》劇照憶：當時沒化妝

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到香港男神鄭伊健，一起到麻辣火鍋店挑戰九宮格任務，完成才能獲得火鍋食材吃美食，接著KID和峮峮還在西門町六號出口前給鄭伊健驚喜，超精彩內容將在9月3日下午5點播出，記得準時收看！

▲▼鄭伊健《run新聞》錄影側拍。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭伊健來到《星光雲！RUN新聞》宣傳高雄演唱會。

▲▼鄭伊健《run新聞》錄影側拍。（圖／記者周宸亘攝）

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▲KID和峮峮準備驚喜，由舞團4MINIA表演《極速》舞蹈獻給鄭伊健。

鄭伊健即將在2024年11月19日首次來到高雄舉辦《HERE＆NOW 鄭伊健演唱會2024》，為此來到《星光雲！RUN新聞》進行宣傳，知道鄭伊健愛吃麻辣火鍋的KID和峮峮，特別來到人氣麻辣火鍋店，不過在吃火鍋之前必須完成九宮格的任務才能獲得食材。其中鄭伊健不僅重現了經典的陳浩南台詞「銅鑼灣只有一個浩南，是我陳浩南」，更輕輕鬆鬆看圖答出所有經典電影，當他看到《風雲：雄霸天下》的時候，還回憶起當時拍戲都沒有化妝，讓現場陷入回憶殺。接著吃飽後，KID和峮峮準備了一個驚喜，因此帶鄭伊健來到西門町六號出口前，看見由舞團4MINIA表演他的經典歌曲《極速》的舞蹈，讓他感動不已頻頻謝謝大家。

20240903星光雲run新聞

《星光雲！RUN新聞》節目將在9月3日下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。

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關鍵字

run新聞, KID, 峮峮, 鄭伊健

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