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《地面師》爆紅「正港地面師」也在看！抓包3錯誤：我們沒那麼兇

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《地面師》自7月上線串流平台後，掀起熱烈迴響，連真正的「地面師」都有在追劇！該劇改編自積水房屋地面師詐欺事件，更吸引眾多YouTuber朝聖事件發生地拍片，不過看在真正的地面師眼中，則是指出3點跟真實狀況不一樣。

▲▼日劇《地面師》連真正的地面師都在追劇。（圖／翻攝自X）

▲日劇《地面師》在日本播出後爆紅，連真正的地面師都在追劇。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊POST》報導，專門調查社會內幕的作家草下Shinya表示，執法機關過去將地面師詐欺集團分成「池袋集團」、「總武線集團」，按照地區進行調查，而作家最近遇到曾隸屬其中一位集團的前地面師，指出日劇《地面師》的殘暴場面與現實不符，因為「地面師總歸一句，就是詐欺師，不會有人抱著殺人的決心」。此外，他還指出劇中演員瀧正則飾演具備法律知識的代書，「像他那樣對對手公司咄咄逼人、態度強硬的地面師，我從未見過」、「交涉時也不會有那麼多人參加」。

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▲▼日劇《地面師》連真正的地面師都在追劇。（圖／翻攝自X）

▲正港地面師指出，地面師只是詐欺師，不會抱著殺人的心。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《地面師》連真正的地面師都在追劇。（圖／翻攝自X）

▲正港地面師表示，地面師不會像戲裡演員那麼兇，交涉的時候也不會有很多人。（圖／翻攝自X）

地面師圈子的人還討論到，位於東京港區的一塊空地上，立起了一塊以前沒有的告示牌，上面寫著「這塊土地並非作為販售，請注意地面師」。地面師這個名詞被強調，疑似是受到這部劇的影響。

真實案件當初是位於五反田的一間舊旅館，如今已經改建成大樓，如今聚集了不少觀光客。一名在附近大樓上班的40多歲男子表示：「最近經常看到一些像是YouTuber的人，手持攝影機或手機在大樓周圍一邊說話、一邊拍攝。」

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