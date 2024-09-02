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宥勝被判刑8個月現況曝！推廣有機農業…遭酸「代言漂白水洗一洗」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人宥勝被起訴強制猥褻罪，5月24日被台北地院判處8個月徒刑，全案可上訴。他在被判刑後相當低調，昨日（1）罕見打破沉默，發文推廣花蓮有機文旦。

▲▼宥勝造訪花蓮有機柚農，發文推廣。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）

▲宥勝造訪花蓮有機柚農，發文推廣。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）

宥勝分享一次造訪花蓮鶴岡友善有機文旦農場的經歷，並與71歲的農場主人張建曆先生的對話，文中提到，當看到柚子樹下的雜草閃閃發光時，竟感到一絲安心，這些雜草，象徵著農場沒有使用農藥，保留了豐富多樣的生態系統。他也引用了農場主人的話，提到這樣的農業轉型是為了健康的生活，兒子不希望爸爸向其他人一樣，噴完藥再去醫院吊點滴。最後他呼籲大家支持友善農業，強調友善不僅能促進身心健康，還有助於減緩地球暖化，希望大家為健康加油。

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由於是宥勝被法院判刑後第一次更新，留言串反應兩極。有機文旦的柚農發文感謝他為有機農產品發聲，「人非聖賢孰能無過，知過能改善莫大焉。請大家多給鼓勵與支持，相信這個社會會越來越好，謝謝」。有網友給予肯定「希望你可以秉持初心，做更多的好事幫助更多的人，讓善的意念循環」、「做善事的心意不會被遺忘，期待你帶來更多正能量」、「好好珍惜家人不要再讓大家失望」。然而也有人持續批評「有沒有打算，代言漂白水，順便自己洗一洗」、「沒有入獄判刑嗎」、「出現在了我的動態，先退追」。也有人高喊不要轉移焦點，「這篇文章只是希望大家能看到農民的辛苦，可以多支持農民，要毀謗此臉書的主人，可以直接去他的臉書說出你對他有多不滿，可以嗎」。

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