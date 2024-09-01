目黑蓮反擊謠言！　遭傳片場被欺負…親發文向粉絲還原真相

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「Snow Man」的27歲成員目黑蓮日前因身體狀況不佳，暫時停止活動，主演日劇《海的開始》宣布延後一周播出新集數。而他休養期間冒出眾多謠言，甚至被傳片場被欺負，導致身心出狀況，本人發文澄清。

▲目黑蓮向粉絲發文報告現況，澄清片場被欺負。（圖／翻攝自IG）

據日媒《ENCOUNT》報導，目黑蓮昨日（31）透過付費會員網站的部落格發文，向粉絲報告身體恢復中。而日前《女性SEVEN》報導，劇組相關人員爆料，他拍戲現場有工作人員情緒不穩，當場將劇本摔在地上，當無法順利演繹角色時，有部分工作人員抱怨「夏（目黑角色名）一定會超過午夜12點」、「明明沒時間了，他是不是又對時間表提出異議了」，這些令人精神壓力越來越大，關於爆料內容，負責製作的富士電視台表示「並沒有這樣的事。」

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目黑蓮發文澄清週刊的爆料，強調「我身邊的工作人員都很溫柔」，很珍惜這個工作環境，希望粉絲不要誤解去攻擊無辜的人。

▲目黑蓮強調。（圖／翻攝自IG）

《海的開始》是目黑蓮與《silent》團隊再度合作，播至第4集時，網路播放量已經突破2000萬，數字還在不斷飆漲。《silent》全集網播量超過6191萬，在去年（2023）創下驚人的紀錄。