超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓AfreecaTV知名直播主果汁世妍坐擁百萬粉絲，她有著一張娃娃臉，但火辣身材讓她擄獲多名男粉絲，日前登上節目《激讚網紅》非常圈粉。在她登上節目以前，過去曾被拍到與HYBE創辦人房時爀在美國旅遊，男方放下身段為她拍照，令網友看得瞠目結舌，兩人的同框照瘋傳，近日，諧星李秀智惡搞照片，她扮成「2倍腫的果汁世妍」與金圭元（音譯，Kim Kyu-Won）走在路上，爆笑的畫面引起眾人朝聖，稱讚他們的扮相太像了！

▲▼李秀智扮成腫2倍的果汁世妍同框金圭元。（圖／翻攝自李秀智IG）



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諧星秀智擁有圓潤身材，她是深夜喜劇節目《SNL Korea》固定班底，為了宣傳節目內容，她近日與金圭元扮成直播主果汁世妍與房時爀，只是與原版不同的是，她穿著兩截式套裝，露出一圈油肚，連安全褲都外露，大大方方地走在街頭，兩人的風範宛如果汁世妍、房時爀當時在美國被拍到的畫面，令人忍不住噗哧一笑。

▲果汁世妍同框HYBE房時爀的照片被惡搞。（圖／翻攝果汁世妍IG）



一系列惡搞照上傳後，照片引起大批粉絲朝聖，網友笑虧她是「果汁秀智」，還有人直呼「這是最像的版本」、「仔細看才發現是惡搞」、「還以為果汁世妍變胖了」、「這不是果汁而是肉汁吧」，幽默的發言充斥於留言區。

房時爀身為HYBE創辦人，繁忙的工作量使得他的體態往橫向發展，日前他被路人直擊在美國街頭與果汁世妍走在一起，由於果汁世妍才23歲，兩人相差28歲，約會照震撼全球，只是針對他們的緋聞，經紀公司當時並未正面回應，照片成了粉絲間討論度超高的話題。