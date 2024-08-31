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新有菜親曝AV女優職業傷害！　羞吐「嘴巴運動」：下巴會非常痛

記者劉宛欣／綜合報導

SS級日本AV女優新有菜擁有「日本AV界第一美腿」的封號，在2016年3月成為S1專屬女優出道，因最強美腿和少女顏值，一出道便迅速竄紅。近幾年也連續來台參加成人展等活動，在台灣擁有超高人氣。近日她登上網紅醫師蒼藍鴿的頻道，聊了關於AV女優的職業傷害，害羞透露在拍攝過程中，「嘴巴運動」會讓下巴非常痛。

▲新有菜登上蒼藍鴿的頻道。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

▲新有菜登上蒼藍鴿的頻道。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

新有菜近日登上蒼藍鴿的頻道接受訪問，被問起了身為AV女優的職業傷害，她表示「大概算是職業病吧？有時候會染上性病」，接著有些保守地說「可以說有時候嗎，也許這樣說不太好」，透露業界的男優、女優們固定每個月，都一定要到醫院檢查一次，確定沒有性病，才可以正常進行拍攝，她也無奈表示「不知為什麼，有時候還是會染上」，吐露了業界同僚們的甘苦。

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▲新有菜登上蒼藍鴿的頻道。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

▲新有菜談職業傷害。（圖／翻攝YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

另外關於拍攝的部分，新有菜表示因為大量且長久的肢體動作，所以有腰痛、肩膀痛的症狀，最後也害羞地表示在口交時，「下巴會變得非常痛」，蒼藍鴿也補充「可能咀嚼肌會比較不舒服」。新有菜表示為了維持身體健康，遠離性病，自己平常會服用維他命B以及補充鐵質的保健品。

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