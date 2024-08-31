江蕙復出大巨蛋！5位數善舉「連續2年厚紅包」　店家感動發文

記者張筱涵／綜合報導

江蕙封麥退休9年後，日前宣布將在10月5日的國慶晚會上重返歌壇，這一消息震撼了眾多歌迷，讓他們感動不已。她近年雖然鮮少出現在螢光幕上，但在看到新北一間咖哩店有在做愛心餐後，不只當年就找人代為捐款，今年也有捐出厚厚一疊，這樣的恩情讓咖哩店老闆一直記在心裡。

▲江蕙將復出。（圖／ETtoday資料照）



新北咖哩店今（31日）在得知江蕙復出後，特別發文慶祝外，也感謝江蕙這2年來的善款：「因為有您們，讓我們能夠繼續幫助更多弱勢族群填飽肚子。」其實餐廳本身有在做「待用餐」的愛心服務，2023年9月分享有聲障人士帶著2個孩子來，但只索取了2份餐點的動人故事，江蕙得知後便私下透過朋友去餐廳捐款，當時餐廳有回應《ETtoday星光雲》，透露天后捐款有5位數。

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▲店家曝江蕙連2年善舉。（圖／翻攝自FACEBOOK）



暖心故事令人動容，事隔5個月，店家今年2月再度收到江蕙第二次捐款待用餐費用，並親筆簽名寫下感謝，引起網友們的熱烈討論。另外，江蕙相隔9年復出第一唱就在大巨蛋，將出席國慶晚會，市長蔣萬安提及，當大巨蛋能舉辦歷史上第一次非體育賽事的活動時，當然希望江蕙能在此歷史一刻復出、登台獻唱，「我想也只有江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻，我們會持續努力爭取二姐復出。」