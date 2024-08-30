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譚松韻新劇險被《慶餘年》太子拖累不能播！最新進度曝光　劇迷嗨了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星譚松韻因出演《錦衣之下》、《以家人之名》走紅，最近與許凱合作的《你比星光美麗》再度引發熱潮。她主演的古裝劇《蜀錦人家》原定要在於9月播出，但前陣子劇中男配角張昊唯爆疑似逃稅和涉及組織賣淫的醜聞，使得該劇的播出跟著陷入危機。近日劇組發布最新花絮，似乎暗示仍有望與觀眾見面，讓眾人相當期待。

▲張昊唯近日爭議連環爆，所幸已經洗刷冤屈。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、張昊唯、蜀錦人家）

▲張昊唯近日爭議連環爆，所幸已經洗刷冤屈。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、張昊唯）

《蜀錦人家》講述了唐代益州浣花染坊的季英英（譚松韻飾演）臨危受命學得家族染色秘方，並將蜀錦技藝帶往絲綢之路的故事。她在面對外敵時展現了堅韌不拔的精神，最終被大唐封為織染使，成為傳奇人物。

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劇迷們原本期待該劇能在9月如期播出，但8月下旬爆出的張昊唯醜聞讓播出成為未知數。張昊唯事後迅速澄清，提供了報案單、無犯罪記錄證明，並揭露事件源自他與兒時玩伴的財務糾紛，對方捏造事實進行惡意報復，目前也因風波而身心俱疲，宣布暫停演藝活動，並表示「未來，我會認真管理自己，修正自己，做一個正確的人。」

▲張昊唯近日爭議連環爆，所幸已經洗刷冤屈。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、張昊唯、蜀錦人家）

▲《蜀錦人家》有望正常上線。（圖／翻攝自蜀錦人家微博）

隨著真相逐漸浮出水面，《蜀錦人家》劇組也發佈了最新的花絮短片，並配文「《蜀錦人家》燃起來了！辣娘子季英英永不服輸！」該PO文被粉絲解讀為該劇有望正常播出的信號。

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蜀錦人家, 譚松韻

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